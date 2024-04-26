Kur'an için değer

Danimarka'da temmuz ayında Kur’an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterip engellemeye çalışan Iraklı gazeteci Kuds Al-Samarrai para cezasına çarptırıldı. İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi “Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)” isimli grubun üyeleri, 24 Temmuz’da Kopenhag’daki Irak Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmaya hazırlandığı sırada Kuds Al-Samarrai'nin tepkisiyle karşılaşmıştı. Kur’an yakılmasını engellemek isteyen Samarrai, grup üyelerinin ve bazı polislerin saldırısına uğradı. Polis, saldırganları gözaltına almak yerine Kur’an-ı Kerim’i yakmaları için provokatörlere iade etti. Bu olayın ardından hakkında “hırsızlık” suçlamasıyla dava açılan Kuds Al-Samarrai suçlu bulundu. Danimarka yargısı Iraklı kadının para cezası ödemesine hükmetti. Samarrai'nin o gün kendisine saldıranlara karşı açtığı davada ise kanıt olarak sunulan görüntü ve darp raporunun yetersiz olduğu gerekçesiyle sanıklara ceza çıkmadı.

Provokasyonalara karşı Kur’an-ı Kerim'i koruyan Samarrai, dava sonucuyla ilgili Yeni Şafak'a konuştu. Mahkemenin kararının haksızlık olduğunu savunan Kuds Al-Samarrai, şunları söyledi: “Kur’an-ı Kerim'i yakılmaktan kurtarmaya çalışırken aşırılık yanlıları tarafından ağır şekilde dövüldüm. Kur’an’ı almaya çalıştım ama saldırıya uğradım. Bu esnada polis benden Kur’an’ı alıp onlara geri verdi. Bununla ilgili şikayetim olumsuz sonuçlandı. Ancak onlar Kur’an-ı Kerim'i çalmaya çalıştığımı söylediler. Onlara Kur’an'ın benim kutsal kitabım olduğunu ve bunların benim için kabul edilebilir olmadığını anlattım. Bana hırsızlık teşebbüsü nedeniyle para cezası verildi. Yapılan haksızlığa üzülsem de bir yandan da seviniyorum. O gün yaşananlardan sonra Danimarka'da Kur’an-ı Kerim dahil kutsal kitapların, bayrakların yakılmasını yasaklayan, 2 yıl hapis ve para cezası öngören bir yasa çıktı. Aldığım darbelerden dolayı sırtım hala ağrıyor, İslam düşmanı gruplar tarafından tehdit ediliyorum ama bu benim için bir zafer. Bu nedenle mutluyum.”