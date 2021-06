Geri sayım başladı: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı

Kurban Bayramı ne zaman sorusu bu anlamlı güne kısa süre kala vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Mümin gönüllere huzur, kardeşlik ve paylaşma duyguları taşıyan, iman, itaat ve teslimiyet sembolü Kurban Bayramı’na kurban kesecek olanlar, kurban pazarlarında alışverişlerini tamamlayacak. Bayramı fırsat bilerek tatile çıkmak isteyenler de bu doğrultuda yıllık izin alacak.

2021 Diyanet dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ise henüz belli değil.

FOTOĞRAF 11 Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban satış ve kesim alanlarında da hareketlilik başladı. Kemerburgaz’da bulunan kurban satış ve kesim yerinde satışlar hızlandı. Kurban bayramının ilk günü hayvanlarını kesmek isteyen vatandaşlar kurban satış yerlerine gelerek yer ayrıttı. Kurban satış ve kesim alanına gelen vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Kurbanlıkların bulunduğun alanın sürekli temizlenerek koronavirüs tedbirlerine önem verildiği görüldü. Kurban pazarında 600 kilo civarında büyükbaş hayvanların 24 bin TL civarında, küçükbaş hayvanların da bin 800 TL ila 4 bin 500 TL arasında satışa çıkartıldı. 1 ay öncesinden hizmete girdik” <br> <br> Kemerburgaz’da bulunan kurban satış ve kesim yerinde ziraat mühendisi olarak çalışan Ramazan Gürses, “Kurban Bayramı hazırlıklarımız başladı yaklaşık 1 ay öncesinden hizmete girdik. 600 adet büyükbaş ve 300 adet küçük baş hayvanımız satıldı. Kurbanlarını erken alan vatandaşlarımız bayramın ilk gününe burada kestirebilmelerine olanak oluyor. Kesim dahil 600 kilo civarında büyükbaş hayvanlarımız 24 bin TL civarında satılıyor. Bu sene geçen seneye oranla maliyetlerin yükselmesi ile birlikte kurban fiyatlarında bir miktar artış bulunuyor. Küçükbaş hayvanlarda kesim dahil bin 800 TL den başlayıp 4 bin 500 TL fiyatına kadar çıkabiliyor” dedi. “Fiyatlar gayet uygun piyasanın altında olduğunu düşünüyorum” <br>< br> Kurban satın almak için satış ve kesim alanında gezen Orhan Çağlar, “Kurban fiyatları diğer satış yerlerine göre gayet uygun piyasanın altında olduğunu düşünüyorum. Genellikle her yıl kurbanımızı buradan alıyoruz. Buradaki hayvanlar çok kaliteli, satın almadan önce biz hayvanın kilosuna yaşına dişlerine mutlaka bakıp kontrol ediyoruz” diye konuştu. “Fiyatlar geçen seneye oranla pahalı” <br> <br> Kurban fiyatlarının geçen seneye oranla arttığını belirten Doğan Taşdemir, “ Geçen seneye oranla fiyatların biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Genelde hep buradan alışveriş yapıyoruz 7 hisse ile büyükbaş kurban almak istiyoruz. Güvendiğiniz yerden almak her zaman daha güzel. Fiyatlar geçen seneye oranla pahalı” diye sözlerini tamamladı. İstanbul’da kurban hareketliliği başladı İstanbul’da kurban hareketliliği başladı İstanbul’da kurban hareketliliği başladı İstanbul’da kurban hareketliliği başladı İstanbul’da kurban hareketliliği başladı Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'daki kurban satış ve kesim alanlarında hareketlilik başladı. Bayramın ilk günü kurban kesmek isteyenler vatandaşlar yoğunluk yaşanmaması için şimdiden sıraya alınarak listeleniyor.

KURBAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefesi: 19 TEMMUZ PAZARTESİ

Kurban Bayramı 1. gün: 20 TEMMUZ SALI

Kurban Bayramı 2. gün: 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Kurban Bayramı 3. gün: 22 TEMMUZ PERŞEMBE

Kurban Bayramı 4. gün: 23 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayram arefesi, Kurban Bayramı'nın 1, 2, 3 ve 4'üncü günü bu sene hafta içine denk geliyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olma olasılığı arttı. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan 15 Temmuz'un da resmi tatil olması ve perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle bayramın birleştirilerek tatilin 11 güne çıkarılması talep ediliyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

20 Temmuz - 23 Temmuz 2021 tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilenlerden biri de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Bayramın yaklaşmasına kısa bir süre kala gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda bayram tatili ile ilgili kararların açıklanması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

FOTOĞRAF 8 Kent merkezine uzaklığı 81 kilometre olan Altınyayla ilçesinde besici Yusuf Yücel tarafından yetiştirilen simental cinsi dev tosunu görenler gözlerine inanamıyor. 3 yaşındaki ’Paşa’ isimli tosun günlük 16 kilogram yem yiyor. Karkas ağırlığı 600 kilogramı geçen tosun, 1 ton 42 kilogram ağırlığıyla dikkat çekiyor. Adeta ikinci el araba fiyatına satılan kurbanlık tosun 45 bin liralık fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Besici Yusuf Yücel, geçen seneye göre kurbanlıkların fiyatında çok bir farkın olmadığını söyleyerek, “Geçen sene fiyatlar biraz daha uygundu. Çünkü yem fiyatları 85-90 lira civarındaydı. Maalesef bu sene biraz arttı. 115 liradan başlıyor 140 liraya kadar çıkıyor. Geçen seneye göre çok bir fark yok. Fiyatlar yine de uygun. Geçen sene canlı ağırlığı 800 kilo gelen hayvanı 18 bin liraya vermiştik. Bu sende 800-850 kiloluk hayvanı 21 bin liraya verdik. Satışlar şuan 50-55 tane kurban vardı, 25 tanesini sattık. 30-35 tane daha var. Geçen seneye göre satışlar durgun ama maalesef biraz yem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı hisse fiyatları da yüksek” dedi. Yüceli, Paşa isimli tosunun 45 bin lira olduğunu ifade ederek, “Bu ’Paşa’ geçen seneden kaldı bizde. Kurban olmuyordu. Dişini atmamıştı. Bu seneye kadar beklettik. Şu an 1 ton 42 kilo. Bu simental cinsi bir hayvan. 16 Kilogram yem yiyor. Fiyatı 45 bin lira” diye konuştu. Bir tonluk Paşa isimli kurbanlık tosunun fiyatı dudak uçuklatıyor Sivas'ın Altınyayla ilçesinde araba fiyatına satılan dev tosun görenlerin dikkatini çekiyor. Karkas ağırlığı 600 kilogramı geçen tosun, 1 ton 42 kilogram ağırlığıyla dikkat çekiyor. Kurbanlık tosun için 45 bin lira fiyat biçilmiş durumda. BiP'te paylaş

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.