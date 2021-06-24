Geri sayım başladı: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Huzurun, paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin bayramı olan Kurban Bayramı İslam alemi tarafından huşu içinde karşılanacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? 2021 Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak? 9 gün mü, 11 gün mü?
Kurban Bayramı ne zaman sorusu bu anlamlı güne kısa süre kala vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Mümin gönüllere huzur, kardeşlik ve paylaşma duyguları taşıyan, iman, itaat ve teslimiyet sembolü Kurban Bayramı’na kurban kesecek olanlar, kurban pazarlarında alışverişlerini tamamlayacak. Bayramı fırsat bilerek tatile çıkmak isteyenler de bu doğrultuda yıllık izin alacak.
2021 Diyanet dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ise henüz belli değil.
Bayram arefesi, Kurban Bayramı'nın 1, 2, 3 ve 4'üncü günü bu sene hafta içine denk geliyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olma olasılığı arttı. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Öte yandan 15 Temmuz'un da resmi tatil olması ve perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle bayramın birleştirilerek tatilin 11 güne çıkarılması talep ediliyor.
KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
20 Temmuz - 23 Temmuz 2021 tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilenlerden biri de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Bayramın yaklaşmasına kısa bir süre kala gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda bayram tatili ile ilgili kararların açıklanması bekleniyor.
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KURBAN BAYRAMI NEDİR?
Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.
İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır
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Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.
Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.