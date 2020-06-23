Kurban kesim bedeli belli oldu: Hedef yirmi milyon ihtiyaç sahibine ulaşmak olacak

Erbaş, pandemi nedeniyle dünyanın yoksul ve muhtaç bölgelerinin yardıma daha çok muhtaç hale geldiğini gördüklerini anlattı.

HEDEF 20 MİLYON İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞMAK

Erbaş, 2019 yılında Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen 453 bin 560 hisse kurbanın yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 424 kesim noktasında, yurt dışında 149 ülkenin 423 bölgesinde bizzat görevli ve gönüllülerin nezaretinde kesildiğini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını aktardı. Bu yıl yurt içi ve dışında 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerine dikkati çeken Erbaş, şöyle konuştu:

“Vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 Türk lirası, yurt dışı 825 Türk lirası olarak belirledik. Vatandaşlarımız ‘tdv.org’ ve ‘bagis.tdv.org’ adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra ‘Android’ ve ‘Apple Store’ mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi, il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, din görevlilerimiz, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da kurban programına katılım sağlayabilirler” Erbaş, vatandaşların “0312 416 90 00” numaralı telefonu arayarak kurban vekaleti ile ilgili detaylı bilgiyi vakıftan alabileceklerini de vurguladı.