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Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler

Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli

Kurbanlık seçiminin çok önemli olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Prof. Dr. Mustafa Nizamoğlu, "Hayvan sağlıklı görünmeli, vücudunda yara ve şişlik olmamalı ayrıca, canlı ve parlak yün veya kıllara sahip olmalıdır" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Kesim öncesinde etin kaliteli olabilmesi için hayvanlar yaz aylarında en az 12 saat dinlendirilmeli.
Kesim öncesinde etin kaliteli olabilmesi için hayvanlar yaz aylarında en az 12 saat dinlendirilmeli.

Uzmanlar Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, kurban alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Veteriner Hekim Prof. Dr. Mustafa Nizamoğlu, "Hayvanların genel olarak herhangi bir hastalığı taşıdığını düşündürecek belirgin semptomları olmadığına dikkat edilmelidir. Hayvanın dış görünüş olarak sağlıklı görünmesi, bitkin olmaması, canlı ve parlak yün ya da kıllara sahip olmasına bakılmalıdır” diye konuştu.

Burun ağız ve kulak deliklerine bakın

Hayvandan insana bulaşan hastalıklara dikkat çeken Prof. Dr. Nizamoğlu, “Hayvana ait doğal deliklerden (burun, ağız, kulak ) kötü kokulu, farklı renklerde ya da kan gibi akıntıların varlığı çeşitli hastalıkların belirtisi olabilir. Bu nedenle veteriner hekim kontrolünden geçmiş olan kayıtlı hayvanlar satın alınmalıdır. Veteriner hekim muayenesi geçirmemiş kontrolsüz hayvanlardan insanlara bulaşabilecek birçok zoonoz hastalık etkeni bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Hayvanı strese sokmayın

Gıda Hijyeni ve Teknoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Semiha Yalçın ise, hayvanları aldıktan sonra nakil işlemlerinin de önemli olduğunu vurguladı. Dr. Yalçın, “Tüm bu kriterler yanında dini açıdan uygun hayvanlar (gebe, kör olmayan) kurbanlık olarak belirlenebilir. Hayvanların alım işlemlerinden sonra dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da nakil işlemleridir. Hayvan nakil işlemleri hayvanlarda strese neden olmayacak şekilde planlanmalı ve hijyenik açıdan herhangi bir hastalık etkeninin bulaşmasına sebebiyet vermeksizin uygulanmalıdır” dedi.

12 saat dinlendirin

Hayvanları taşırken olası yaralanmalara karşı tedbir almak gerektiğinin altını çizen Dr. Yalçın, "Kesim öncesinde etin kaliteli olabilmesi için hayvanlar yaz aylarında en az 12 saat dinlendirilmelidir. Yorgun, yeni nakil olmuş ya da strese maruz kalmış hayvanların kesimi hemen yapılmamalı, bu süreye uyulmalıdır. Kesim işlemi öncesinde en az 6 saat süreyle yemleme kesilmeli hayvana yalnızca su verilmelidir. Kesim işlemleri için yetkili mezbahalar ya da kurban kesim merkezleri ile anlaşılması kesim hijyeni ve sağlık açısından önemlidir” diye konuştu.

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  • Kesim sırasında dikkat edilmesi gerekenler
  • Kurban kesimi sırasında etin kanının iyice akıtılmasını öneren Dr. Yalçın, “Kurbanlar asgari teknik ve hijyenik şartlara uygun yerlerde kestirilmelidir. Kesim işlemi mümkünse tecrübeli kişiler tarafından yapılmalıdır. Kanın iyice akıtılması sağlanmalıdır. Aksi taktirde ette mikroorganizmalar kolayca üreyerek, etin kısa sürede bozulmasına yol açar. Etler kesimden sonra hemen tüketilmemeli 12 saat süreyle soğuk bir ortamda olgunlaştırıldıktan sonra tüketilmesi ete lezzet, gevreklik ve aroma sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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