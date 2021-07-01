​Kurbanlık göçü başladı

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla bu yılki kurbanlık fiyatları da merak edilmeye başlandı. Geçen yılı salgın hastalık gölgesinde geçiren besiciler, yaklaşan Kurban Bayramı'na yetiştirilmek üzere kurbanlık hazırlıklarını heyecanla sürdürüyor. Aylardır meralarda veya çiftliklerde yetiştirilen kurbanlıklar, büyük kentlerdeki ihtiyaca cevap vermek üzere yola çıkarıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Trabzon, Kocaeli ve Antalya gibi büyük kentlere kurbanlıkları taşımaya başlayan besiciler, pandemi kısıtlamalarının kaldırıldığı ortamda rahat satış yapmayı planlıyor.

İHTİYACIN BİR BUÇUK KATI KADAR KURBANLIK VAR

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre; geçen yılki Kurban Bayramı'nda 800 bin büyükbaş, 2,7 milyon da küçükbaş kurbanlık kesildi. Yine bakanlık verilerine göre; şu anda Türkiye’de 1,2 milyon büyükbaş, 3,5 milyon da küçükbaş hayvan kesim için hazır bekliyor. Bu yıl ortaya çıkabilecek ihtiyacının 1,5 katı kadar büyüklükteki kurbanlık hayvan varlığı, vatandaşların dini vecibelerini yerine getirmeleri konusunda herhangi bir endişeye mahal bırakmayacak büyüklükte.

BU YIL SIKINTI YAŞAMAYIZ

Kurbanlık fiyatları geçen yıla göre yüzde 20-25 daha pahalı. Kurbanlıkların canlı kilosu küçükbaşta 22-40 lira, büyükbaşta ise 28-35 lira arasında değişiyor. Kurbanlık hayvan temini konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını işaret eden TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, şu an ülke genelinde kurban olarak kesilebilecek 4 milyon civarında küçükbaş hayvanın olduğunu söyledi. Çelik, “Kurbanlık küçükbaş hayvanlarda kilogram fiyatı 22-40 lira, canlı hayvan başfiyatı ise 1500-3 bin 500 lira arasında değişmektedir” dedi. Çelik, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da piyasada bayramda kesileceği tahmin edilen sayının üzerinde kurbanlık vasıfta küçükbaş hayvan olduğunu bildirdi.

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KÜÇÜKBAŞIN KİLOSU 22-40 LİRA

Çelik, geçen yıl toplam 2,8 milyon civarında küçükbaş hayvanın kesildiğini hatırlatarak, Türkiye genelinde şu an kurban olarak kesilebilecek 4 milyon civarında küçükbaş hayvan olduğunu dile getirdi. Ülkenin pek çok yerinde kurbanlık küçükbaş hayvan fiyatlarının geçen yıla kıyasla bir miktar artış göstereceğini tahmin ettiklerini belirten Çelik, “Kurbanlık küçükbaş hayvanlarda kilogram fiyatı 22-40 lira, canlı hayvan başı fiyatı ise 1500-3 bin 500 lira arasında değişmektedir” dedi.

Belediyelere kira çağrısı

Yetiştiricilerin büyükşehirlerde belediyelerin belirlediği kurban satış yerlerine yüksek meblağlarda kira bedeli ödediğini belirten Nihat Çelik, “Zaten yüksek girdi maliyetleriyle zor durumda olan yetiştiricilerimize getirilen bu ek külfet, yetiştiricilerimizi daha da zor durumda bırakacaktır. Belediyelerimizden ricamız, bu yerleri uygun fiyattan yetiştiricilerimize kullandırmaları, yetiştiricilerimizin ihtiyacını karşılayacak hizmetleri vermeleridir. Bütün vatandaşlarımızın sağlıklarına ve salgın kurallarına riayet ederek kurbanlarını kesmelerini öneriyorum” diye konuştu.

Fiyatlar yüzde 25 arttı