Son Dakika: Kurtlar Vadisi ne zaman yayınlanacak Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili şaşırtan detay Şubat ayında Kurtlar Vadisi Kaos ile tekrar ekrana gelecek olan Necati Şaşmaz, dizinin senaryosunun tamamlandığını ve çok yakında fragmanının paylaşılacağını söyledi. Şaşmaz, dizide Myanmar'dan hikayelerin yer alacağını ifade etti.

Haber Merkezi 29 Aralık 2017, 11:37 Son Güncelleme: 29 Aralık 2017, 11:55 AA