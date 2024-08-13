Kut’ül Amare’nin bilinmeyenleri İlk kez perdede

Doludizgin Creative Films’in yapımını üstlendiği “Kut’ül Amare Masaldan Gerçeğe” belgeseli Uluslararası Aylık Film Festivali Floransa Film Ödüllerinde En İyi Uzun Metraj Belgesel dalında ödül aldı. Haziran ayında tamamlanan ve festival süreci devam eden belgeseli, yapımcısı Koray Demir Yeni Şafak’a anlattı. Diğer Kut’ül Amare belgesellerinden hem içerik hem de bakış açısı olarak ayrışan 100 dakikalık yapım için Demir 2016 yılından bu yana çalışıyor. Yaklaşık üç kez belgeseli tamamen bitirip yeniden başlayan yapımcı, ülkemiz de dâhil yedi farklı ülkede üç yıl boyunca çekim yaptı. Kuşatma mekânlarının yanı sıra dünyaca ünlü tarihçi ve ekonomistlerle röportajlara da yer veren Demir bugüne kadar konuşmamış, olayın tanıklarını da belgeseline konuk ediyor.

GERÇEĞİ ARAYIŞ ÖYKÜSÜ

Son iki ayda gittiği festivallerde resmi seçkiye giren “Kut’ül Amare Masaldan Gerçeğe” Floransa’da Büyük Ödül, New York Film Ödülleri ve Hollywood Altın Ödüllerinde gümüş ödül aldı. Bir yıl boyunca festival dolaşacak belgesel, düzenlenecek gala ve özel gösterimlerin ardından televizyon macerasına başlayacak. Demir belgeseli, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında zaferi yeniden hatırlamak için hazırladığını söyleyerek şunları ifade etti: “Kut’ül Amare, uzun süre Türklerin bilmediği bir mevzu olarak kalmıştı. Dünya literatürü için de böyleydi. Savaşın mağlup tarafı bu konuyu yazmamayı tercih etmişti.

Biz de taliplisi olmayınca tarih gündeminin dışında kaldı. Yıldönümleri tarihi meseleleri hatırlamak için çok önemli. Tabii buradan ders çıkarırsak... İngiliz, Arap ve Türk tarihçilerle, gazetecilerle, ekonomistlerle, jeologlarla görüşmeler yaptım. Belgeseli sade bir tarih anlatısından çıkarıp, gerçeği arayış öyküsü yapmak istedim. Çünkü mesele sadece tarihle değil, ekonomi ve doğal kaynaklarla da ilgili. O yüzden adı ‘Kut’ül Amare Masaldan Gerçeğe’ oldu.”

ŞAHİTLERİ İLK KEZ KONUŞTU

Demir belgeselde sadece zafere giden yolu ve öncesindeki gelişmeleri değil, kilit rol oynayan birçoğu unutulmuş ismi de izleyiciye hatırlatıyor. Kut zaferinin mekânlarını tek tek kayda alan yapımcı, zafere şahitlik eden isimlere ve çocuklarına da yer vererek anlatımı daha da perçinlediğini şöyle anlatıyor: “Savaşların sebebini anlatan ve gerçek barışın nasıl sağlanacağına dair sözü olan bir film. Uzman görüşleri ışığında cephenin bütün alanlarını filmledim: Kut, Amhara, Basra, Kurna, Bağdat, Sabis Tepesi, Selman-ı Pak... Film sadece Kut’u değil, tarih anlatımından çıkarılmış, unutulmuş ve unutturulmuş insanları da anlatıyor. Röportajların yanı sıra mekânları ve önemli figürlerin mezarlarının bugünkü halini filmledim. Kilit aktörlerden Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa’nın Bağdat’taki mezarı bugün terk edilmiş bir hâlde. Osmanlı’ya destek veren aşiret liderlerinin çocukları ve torunları ilk kez konuştu. Beni Malik aşiretinin lideri Şeyh Sabri, başka bir aşiret lideri Ucemi Sadun’un kızını buldum. Sadun’a Irak Krallığı teklif ediliyor, reddediyor. Bunun insanlara hatırlatılması lazım.”

SON TEKNOLOJİ KULLANILDI

Kut’ül Amare, belgeselde günümüz teknolojileri de kullanılarak anlatılıyor. Fransız İhtilaliyle başlayan hikâye, Osmanlı’nın dağılma sürecini tetikleyen emperyalizm, siyonizm ve petrol kavramları üzerinden tartışılıyor. Bu kavramlarla Kut’u anlayacağımızı söyleyen Demir, “Zaferi kazandık ve filmi bitirdik değil. Meselenin anatomisini çıkarmaya, sıradışı bilgiler vererek izleyicinin düşünmesini sağlıyoruz. Belgeselde en önemli şey cevaplardan ziyade sorduğumuz sorular. Belgesel sadece röportaj ve mekân çekimlerinden oluşmuyor. Çeşitli görselleştirme tekniklerinin de yer aldığı belgeselin çekimleri; İstanbul’da ve Los Angeles’taki 3D Lab Stüdyo’da özel kamera ve efektlerle yapıldı. Özellikle savaş sahneleri bu yüksek teknolojiyle çekildi. Animasyonlu harita ve grafikler de belgeselde yer aldı” diye konuştu.











