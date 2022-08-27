Hayat KYK yurtlarında gençlerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor
AKTÜEL

KYK yurtlarında gençlerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor

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Yasemin Asan Yeni Şafak
KYK yurtlarında gençlerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) yurtlarında barınan gençlere, dersleri dışında kalan serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamaya katkı sunulurken sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenliyor.

MODERN YURTLAR

GSB yurtları Türkiye ve Kıbrıs genelinde binlerce öğrenciye hizmet veriyor. Yurtlarda barınma başta olmak üzere açık büfe yemek hizmeti, tüm öğrencilere beslenme yardımı, 24 saat sıcak su, ücretsiz internet hizmeti ve daha birçok hizmet sunuluyor. Modern şartlara uygun olarak inşa edilen yurtlarda odaların içerisinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve çalışma masası bulunuyor. Yurtlarda barınan öğrencilere ihtiyaçlarının piyasadan daha ucuza sağlanması amacıyla öğrenci talepleri dikkate alınarak yurtlarda lokanta, kantin, fotokopi-kırtasiye, kuaför, berber çamaşırhane vb. işletmeler açılıyor ve işletiliyor.

SOSYAL-KÜLTÜREL DESTEK

Yurtlarda öğrencilere barınmanın yanında sosyal, kültürel ve eğitim alanında da destek veriliyor. Gençlerin bedensel gelişimlerini destekleyecek spor tesisleri yapılıyor.

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