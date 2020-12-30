Hayat Leblebi ile birlikte uğurladı
AKTÜEL

‘Leblebi’ ile birlikte uğurladı

‘Leblebi’ ile birlikte uğurladı

Emine Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Leblebi” isimli köpeğiyle mesaiye uğurladı. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde İstanbul Fatih’teki Yedikule Hayvan Barınağı’nı ziyaret eden Emine Erdoğan, trafik kazası sonucu kalçasında kırıklar oluşan ve 4 kez ameliyat geçiren “Leblebi”yi sahiplenmişti.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Emine Erdoğan - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Emine Erdoğan - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Yunanistan ve Fransa’nın kışkırtmaları ile gerilen Türkiye-AB ilişkilerinde normalleşmeyi başlatmak için diyalog kapısı yeni yılda açılıyor. Aralık ayı başında gerçekleşen AB Liderler Zirvesi’nde; Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Türkiye’ye yönelik ağır yaptırım alınması talebi onay görmemişti. Paylaşılan sonuç bildirisinde AB’nin Türkiye ile ilişkilerinin gelişmesinde stratejik çıkarı bulunduğuna vurgu yapılmıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18 yılda 4 bin 440 eseri ait olduğu topraklara kavuşturduk

AB ZİRVESİ İLE TEMAS

  • Türkiye ilişkilerin normalleşmesin sağlamak ve Fransa ile Yunanistan’ın planlarını boşa çıkarmak için AB ile diyalog kanallarını 2021 yılında açık tutmayı planlıyor. Türkiye’nin hassasiyetleri anlatılıp iş birliğine açık olduğu mesajı verilecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ocak ayında Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etapta 4.5 milyon aşı gelecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etapta 4.5 milyon aşı gelecek

KONFERANS ÖNERİSİ YİNELENECEK

Bu temaslar öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile buluşması bekleniyor. Yapılacak görüşmelerde Türkiye’nin Doğu Akdeniz Konferansı önerisi gündeme getirilerek, Türkiye’nin gerilim değil hakça paylaşımdan yana olduğuna vurgu yapılacak.

KABİNENİN DE GÜNDEMİ

  • Önceki gün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında AB ile Türkiye ilişkilerinin ele alındığı ve atılacak adımların değerlendirildiği öğrenildi. Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi için atılacak adımlar ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kabine üyelerini bilgilendirdiği de ifade edildi.

Emine Erdoğan, "Leblebi" isimli engelli köpeği sahiplendi
GÜNDEM
Emine Erdoğan, "Leblebi" isimli engelli köpeği sahiplendi

Leblebi ile birlikte uğurladı

Emine Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı “Leblebi” isimli köpeğiyle uğurladı. Emine Erdoğan, uğurlama anına ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Emine Erdoğan’ın gönderisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde İstanbul Fatih’teki Yedikule Hayvan Barınağı’nı ziyaret etmiş, trafik kazası sonucu kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren “Leblebi” isimli engelli köpeği sahiplenmişti.

Milanoviç’e geçmiş olsun telefonu

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan görüşmede, Hırvatistan’da meydan gelen deprem nedeniyle Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç’e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye’nin “kara gün dostu” olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma başta olmak üzere, gerekebilecek tüm yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.
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