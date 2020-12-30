‘Leblebi’ ile birlikte uğurladı

Türk hat sanatında bir üstat: İzzet Efendi

Türk hat sanatının 19. yüzyılda yaşamış büyük ustası Kazasker Mustafa İzzet Efendi, döneminin en etkili sülüs-nesih türünde eserlerini veren şahsiyetlerinden biridir. Farklı yazım tekniklerini kullanmasından dolayı 'iki musluklu bir hayrata' benzetilen İzzet Efendi, takribî olarak 60 yıla yakın bir süre kamışı elinden bırakmamıştır. Hattatlar arasında bir yenilik başlatarak boyu 2 metreye ulaşan hilyeler yazan İzzet Efendi, 200'den fazla hilye-i şerife kaleme almıştır. Tespit edilebilmiş 153'e yakın levhası ise bugün Ayasofya Camii başta olmak üzere Türkiye'nin farklı yerlerinde bulunuyor. Hakkında resmî bir evrak bulunmasa da 'reisü'l-hattâtîn' unvanıyla anılan Mustafa İzzet Efendi, kendisinden sonra her biri üstat derecesinde olan talebeler yetiştirir.

