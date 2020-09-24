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Limonun faydaları: Limon nelere iyi gelir?

Limonun faydaları: Limon nelere iyi gelir?

Mutfakların vazgeçilmez parçası limon, pek çok yemeğe, salataya lezzet kattığı gibi de oldukça faydalı bir ürün. Limonun faydaları, turunçgiller ailesi gibi, içerdiği kimyasallar ve yüksek oranda C vitamini nedeniyle çok fazla. Doğal bir antibiyotik olan limon soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıklarda faydalı. Peki, limonun faydaları neler? Limon nelere iyi gelir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv/ Limon
Fotoğraf: Arşiv/ Limon

İçerdiği mineraller, vitaminler ve kimyasallarla birçok hastalığa iyi gelmekte olan mutfakta vazgeçilmez bir lezzet. Salatalardan yemeklere, soslardan çorbalara ve çaylara kadar limon Türk mutfağının temel ürünlerinden biri.

Limonun bağışıklık sistemini güçlendirmesi, zayıflamaya yardımcı olması, yorgunluğu gidermesi gibi birçok özelliği ile sağlımıza çok faydası var. Limon kadar limon suyunun da faydası bir o kadar çok.

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Yatarken başucunuza limon koyun

Limonun faydaları, turunçgiller ailesi gibi, içerdiği kimyasallar ve yüksek oranda C vitamini nedeniyle çok fazla. Anti-kanserojen olan limon, cilde, saçlara, mide rahatsızlıklarına, kabızlığa ve boğaz enfeksiyonlarında doğal ilaç etkisiz yapar.

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Mutfakların olmazsa olmazı: Limon

Peki, limonun faydaları neler? Limon nelere iyi gelir?

  • Böbreklerin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

  • İnme riskini düşürür.

  • Çeşitli kansere karşı savaşır.

  • Alerjik astımı önler.

  • Anemiye iyi gelir.

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.

  • Sindirim sistemini korur.

  • Kalp sağlığını korur.

  • Hipertansiyonu engeller.

  • Diyabeti düşürür.

  • Kemik erimesini (osteoporoz) engeller.

  • Gribi engeller.

  • İdrar Söktürür.

  • Saçın parlak bir görünüm almasını ve saç derisini güçlendirir.

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Her gün bir adet limon yiyin

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