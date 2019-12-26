Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Living Lab İnovasyon Yarışması’nda dereceye giren projeler ödüllerine kavuştu. Yenilikçi projeleri teşvik etmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmada, finale kalan 25 projenin sahipleri büyük heyecan yaşadı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve sunuculuğunu teknoloji programlarıyla tanınan ünlü televizyoncu Cem Seymen’in yaptığı ödül törenine; Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Kurul Üyesi Orhan Öge, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz ile çok sayıda proje sahibi, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Drone ile dans büyük ilgi gördü

İnovasyon Yarışması Sergi ve Ödül Töreni, drone ile dans performansı ile başladı. İki drone ile bir dans gösterisi sunan grup, ışıklı dans gösterisiyle konukları kendisine hayran bıraktı.

“Ülkemizin gençlerini çok seviyoruz. Hayallerimiz var”

Törende ilk konuşmayı yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, her geçen yıl ilginin arttığı İnovasyon Yarışması’na bu yıl ülke genelinde 553 projenin başvuru yaptığını söyledi. Kartoğlu, “Biz sizinle gurur duyuyoruz, gençlerimizle gurur duyuyoruz. Biz bu programları neden yapıyoruz? Çünkü Başakşehir gençliğini çok seviyoruz, ülkemizin gençlerini çok seviyoruz. Hayallerimiz var. Bizler Belediye olarak teknoloji ve inovasyona da yatırım yapıyoruz. Ödevimize her zaman çalışıyoruz.” diye konuştu.

“5G teknolojisi çalışmaları sürüyor”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul Üyesi Orhan Öge de, konuşmasında çalışmaları devam eden 5G teknolojisine değinerek, “5G ve ötesi için çalışıyoruz. Teknolojinin hızı, teknolojinin önlemlerinden daha hızlı gelişiyor.” ifadelerini kullandı.

4 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından ödüllerin takdimine geçildi. Ortaokul, lise, üniversite ile öğretmen kategorilerinde dereceye giren projelerin sahiplerine ödülleri verildi.

Ortaokul kategorisinde Kerem Cilasun “Güvenli Viraj Sistemi”, lise kategorisinde Metin Barokas “Düşük Enerjli RF (Wi-Fi) Kaynaklardan Şarj Olan Deneysel Batarya Projesi”, üniversite kategorisinde Abdullah Tunç Büyüksan “Elektrik Taşıtlara Yönelik Yenilikçi Fren Sistemi”, öğretmen kategorisinde ise Hasan Avcu “Kurbağa Deri Salgısının Arıcılık Sektöründe Kullanılması Projesi” ile birinciliğe layık görüldü.

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Projesi dereceye giren gençler ödüllendirildi.

Başkan Kartoğlu’ndan Ardahanlı miniklere tablet

İnovasyon Yarışması’nın uzaklardan konukları da vardı. Başakşehir Belediyesi organizasyonuyla Ardahan’dan programı izlemeye gelen Lehimli Ortaokulu öğrencileri Yiğit Zorba ile Evren Okcu’nun sevinci görülmeye değerdi. Başkan Yasin Kartoğlu, hayatlarında ilk kez uçağa binen ve İstanbul’u gezen öğrencilere tablet, bilgisayar öğretmenleri Mehmet Şardağ’a ise plaket takdim etti.

Programda ayrıca 2 şanslı katılımcıya çekilişle tablet, 5 kişiye de İngilizce dil eğitimi hediyesi verildi. Ödül töreni sonunda konuklar, sergi alanını gezerek yarışmaya katılan projeleri yakından inceledi. 6. İnovasyon Yarışması hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.