Hayat Lübnanın en küçük Türkçe öğretmeni
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​Lübnan’ın en küçük Türkçe öğretmeni

Lübnan’ın en küçük Türkçe öğretmeni

Lübnanlı 5 yaşındaki Sıla Kurdi, Yunus Emre Enstitüsü’nün çevrim içi kurslarında annesi ile öğrendiği Türkçe’yi şimdi sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarla başkalarına öğretiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Lübnan’ın en küçük Türkçe öğretmeni
Sıla Kurdi’nin Youtube kanalı büyük ilgi görüyor.

Lübnan’ın başkenti Beyrut başta olmak üzere Lübnan’ın birçok bölgesinde 9 yılı aşkın süredir çeşitli kültürel etkinlikler yürüten Yunus Emre Enstitüsü (YEE), koronavirüs salgını sürecinde başlattığı çevirim içi kurslarla binlerce kişiye Türkçe öğretmeye devam ediyor. Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde yaşayan Fransızca Öğretmeni Nadin Kurdi, YEE’nin dijital ortamdaki kurslarına ilgi duyan binlerce Lübnanlıdan sadece biri.

  • Evinin her tarafını Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında çektiği fotoğraflar ve Türk bayraklarıyla donatan Kurdi, salgın sürecinde 5 yaşındaki kızı Sıla ile YEE’nin başlattığı çevrim içi kurslara katılarak Türkçe de öğrenmiş. Türkçe’ye olan ilgisi ve başarısıyla annesini geride bırakan küçük Sıla, şimdi YouTube kanalında Araplara Türkçe öğretiyor. “Sila’s Activities” adlı YouTube kanalında Sıla’nın Türk bayrağı önünde İstiklal Marşı’nı okuduğu video dikkati çekiyor.

BİR ÇOK KİŞİ İLGİ DUYDU

Türkçe öğrenme serüvenini anlatan YEE kursiyeri Kurdi, YEE Türkçe öğretmeni Kamil Kılıç ile 7 ay önce Türkçe öğrenmeye başladığını ve kızı Sıla’nın da derslerde kendisine eşlik ettiğini söyledi. Kurdi, kızı Sıla ile yaptıkları plan doğrultusunda her hafta renkler, sayılar ve sıfatlar gibi öğretici basit Türkçe videolar hazırlayarak bunları açtıkları YouTube kanalına yüklediklerini aktardı. Kanala kısa sürede binden fazla kişinin abone olduğunu vurgulayan Kurdi, çevresinde de birçok insanın Türkçeye ilgi duymaya başladığını ifade etti.

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