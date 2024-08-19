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M çiçeği virüsü yayılıyor: Bir ülkeye daha sıçradı

Dünyanın bir çok ülkesinde görülen, ateş ve titreme gibi grip benzeri semptomlarla iyileşmesi haftalar sürebilen bir kızarıklığa neden olan 'Maymun Çiçeği' virüsü bir ülkeye daha sıçradı. Sağlık yetkilileri, Filipinler'de daha önce ülke dışına seyahat geçmişi olmayan bir kişide M çiçeği virüsü tespit edildiğini bildirdi. M çiçeği virüsü en son Aralık 2023'te görüldüğünü aktaran yetkililer, tespit edilen kişilerin izolasyona alınarak hastalığı atlattığını ifade etti. Peki Maymun Çiçeği nedir, nasıl bulaşır? Maymun Çiçeği belirtileri neler? Maymun Çiçeği virüsü hangi ülkelerde görüldü, Türkiye'de var mı?

Seda Ekinci
10:03 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:14 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Maymun Çiçeği Filipinler'de de görüldü
Maymun Çiçeği Filipinler'de de görüldü
Filipinler'de daha önce ülke dışına seyahat geçmişi olmayan bir kişide M çiçeği virüsü tespit edildiği bildirildi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, konuya ilişkin açıklama yapan sağlık yetkilileri, M çiçeği virüsünün hızlı tespiti için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.


Yetkililer, daha önce ülke dışına seyahat geçmişi olmayan bir kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini açıkladı.

M çiçeği virüsünün en son Aralık 2023'te görüldüğünü aktaran yetkililer, tespit edilen kişilerin izolasyona alınarak hastalığı atlattığını ifade etti.

Endonezya'da bu yıl 14 M çiçeği virüsü tespit edildi

Antara News'in haberine göre, Endonezya'da sağlık yetkilileri, ülke dışından gelenlere M çiçeği virüsü testlerinin sıkılaştırıldığını belirtti.

Yetkililer, ülkenin çeşitli bölgelerinde ocak-ağustos döneminde 14 kişide M çiçeği virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Halk sağlığı acil durumu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla uluslararası yayılma potansiyeli olasılığı karşısında 14 Ağustos'ta DSÖ Acil Durum Komitesini toplama kararı almıştı.

DSÖ Acil Durum Komitesi, M çiçeği virüsüyle ilgili durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna yönelik tavsiye görüşünü açıklamıştı.

Afrika Birliği de Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini bildirmişti.

Maymun çiçeği virüsü nedir?

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler?

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor.
Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

Maymun çiçeği virüsü Tür
kiye'de gö
rüldü mü?

Maymun çiçeği virüsü henüz Türkiye'de görülmedi. Ancak virüsün oluşabilme ihtimaline karşı Maymun Çiçeği Bilim Kurulu kuruldu.


#M çiçeği virüsü
#Endonezya
#Filipinler
#M pox
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