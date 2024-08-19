Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, M çiçeği virüsüne ilişkin canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. "Bilim insanlarıyla oturup konuştuğumuzda Türkiye'de 2024'te bu görülmedi. Şu ana kadar ülkemizde bu son maymun çiçeği hastalığıyla ilgili bir tanı konulmadı. Yani bizde şu ana kadar yok, inşallah da olmasın." dedi. Bu acil durumdan sonra bilim kurulu oluşturduklarını açıklayan Memişoğlu, "Hastalıkla ilgili eğer ülkemize gelirse nasıl bir önlem alınması gerekir, gelmeden nasıl bir önlem alacağız, gelirse ne yapacağız, bunlarla ilgili bütün planlamalarımızı ve hazırlığımızı yaptık" ifadeleri kullanıldı.