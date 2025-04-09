Mahalleliden polislere sürpriz: 'Karga var' diyerek kendilerini ihbar ettiler

Kaledere Mahallesi'nde bıçaklı ve silahlı kavga çıktığına yönelik ihbarın ardından polis ekipleri bölgeye sevk edildi.





Verilen adrese ulaşan ekipler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaştı.

Mahalleliden polislere sürpriz

Polis ekipleri, konfeti ve pasta kesilerek yapılan sürpriz için katkıda bulunanlara teşekkür etti.



