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Mahalleliden polislere sürpriz: 'Karga var' diyerek kendilerini ihbar ettiler

Mahalleliden polislere sürpriz: 'Karga var' diyerek kendilerini ihbar ettiler

13:469/04/2025, Çarşamba
AA
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Ordu'da "kavga" ihbarına giden polisler sürpriz kutlamayla karşılaştı.
Ordu'da "kavga" ihbarına giden polisler sürpriz kutlamayla karşılaştı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde "kavga" ihbarı yapılan adrese giden polis ekibi, mahallelinin pasta sürpriziyle karşılaştı.

Kaledere Mahallesi'nde bıçaklı ve silahlı kavga çıktığına yönelik ihbarın ardından polis ekipleri bölgeye sevk edildi.


Verilen adrese ulaşan ekipler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaştı.

Mahalleliden polislere sürpriz

Polis ekipleri, konfeti ve pasta kesilerek yapılan sürpriz için katkıda bulunanlara teşekkür etti.


Mahalle sakinlerinden Fatih Köseoğlu (27), Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı sürprizle kutlamak için böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

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#Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü
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