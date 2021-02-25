Hayat Mahallesinde yol krizi çözülen küçük Emine Artık okula gidebileceğiz
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Mahallesinde yol krizi çözülen küçük Emine: Artık okula gidebileceğiz

Mahallesinde yol krizi çözülen küçük Emine: Artık okula gidebileceğiz

Adana’nın Sarıçam ilçesi Aydınyurdu Mahallesi’nde merkeze giden yolun arazisinden geçmesi nedeniyle tapu sahibinin kapatmasından dolayı mağdur olan mahalleli, ilçe belediyesinin araya girmesi ve tapu sahibinin ikna edilmesinin ardından yeni yoluna kavuşuyor. Okul servisi balçık yolda ilerleyemediği için mağdur olan ilkokul öğrencisi Emine Saçıkara (11), “Yolun yapılmasından çok mutluyum. Artık okula gidebileceğiz” dedi.

Haber Merkezi DHA
11 yaşındaki Emine Saçıkara
11 yaşındaki Emine Saçıkara

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan ve içerisinde sadece 15 hanenin bulunduğu Aydınyurdu Mahallesi sakinleri geçen günlerde gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Yıllardır mahalle merkezine gitmek için kullandıkları yol, Mehmet Horoz tarafından yolun kendi arazisinden geçtiği nedeniyle duvar çekilerek ve toprak dökülerek kapatıldı.

KALP KRİZİ GEÇİREN VATANDAŞ TRAKTÖRLE YETİŞTİRİLDİ

Mahalleli bunun üzerine yola yakın bir bölgede bulunan tarladan yol açmak zorunda kaldı. Açılan bu yol kullanıma elverişsiz iken bir de yağmurun yağmasıyla adeta bataklığa döndü. Yolun kapanmasından kısa bir süre sonra mahallede kalp krizi geçiren bir vatandaş için çağrılan ambulans, balçık yolda ilerleyemedi. Bunun üzerine mahalleli, ambulanstaki sağlık ekibini traktörle hastaya ulaştırdı. Bir vatandaş ise bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya sitelerinde paylaştı. Okul servislerinin dahi çamurlu yolda gidemediğini ve çocuklarının eğitimden mahsur kaldığını söyleyen mahalleli, Demirören Haber Ajansı’na konuşarak mağduriyetini dile getirdi. Haberin yayınlanmasının ardından Sarıçam Belediyesi ekipleri söz konusu mahalleye giderek sorunu çözmek için çalışma başlattı.

Yağmur yağınca çamur olan yolda yürümek ve araba kullanmak zorlaşıyor.

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GÜNDEM
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TAPU SAHİBİ VE BİR MAHALLELİ TARLASINDAN PAY VERDİ

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ’ın da aracılık etmesiyle kapattığı yola alternatif olarak yan taraftaki tarlasının bir kısmından feragat edip yol açılmasına ikna olan arazinin sahibi Mehmet Horoz ve komşu tarlanın sahibi Hacı Ali Demir el sıkışınca yeni yol çalışmalarının başlamasına karar verildi. Sarıçam Belediyesi ekipleri mahalleye gönderdikleri traktörle yol açma çalışmalarına başladı. Sorunun çözülmesine mutlu olduklarını ve kimsenin kalbinin kırılmadığını ifade eden Mehmet Horoz, komşu tarlanın sahibi Hacı Ali Demir’e de teşekkür ederek, “İkimiz de fedakarlık yaptık. Bu kadar zamandır çözülmeyen sorun çözülmüş oldu. Mahalleli de çok sevindi” dedi.

‘OKUL SERVİSİMİZ ARTIK ÇAMURA BATMAYACAK’

Daha önce okula gidemedikleri için üzüntüsünü dile getiren Emine Saçıkara, şimdi ise büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Traktörün mahalleye geldiğini görünce evden dışarıya fırladığını ve yol açma çalışmalarını izlediğini söyleyen Saçıkara, “Kimse buralardan geçemiyordu. Şimdi çok sevindik. Bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
Aydınyurdu Mahalle Muhtarı Yusuf Aydınoğlu ise çabalarından dolayı Sarıçam Belediyesi’ne teşekkür ettiklerini belirtti.

Ekipler, yolun yakın zamanda asfalt dökülüp bitirileceğini bildirdi.

Köy çocukları tiyatroyla tanışııyor
FOTOĞRAF 14
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Okul öğretmenlerinin desteğiyle köy okullarına tiyatro sahnelemeye başlayan 11 kişilik ekip, ders saatleri dışında hazırladıkları oyunları köylere giderek öğrencilerin izlenimine sunuyor.
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Hayatlarında daha önce tiyatro gösterisi izlemeyen çocuklar, öğrencilerden oluşan tiyatro ekibine ilgi göstermelerinin yanı sıra bu tür etkinliklerin sürekli hale getirilmesini talep ediyor.
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Kocaali Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Almanca öğretmeni Fulsen Kılıçerli, Kocaali ilçesi Gümüşoluk köyündeki öğrencilerin ve öğretmenlerin katkılarıyla oluşan bu etkinliğin fikrinin tiyatro kulübündeki öğrencilerden çıktığını söyledi.
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Proje kapsamında köy okullarında okuyan ve hiç tiyatro izlememiş öğrencilere oyunlarını sergilediklerini anlatan Kılıçerli, Bizi izledikten sonraki heyecanları, sevinçleri ve neşeleri, çalışırken çektiğimiz bütün sıkıntılara değiyor. dedi.
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Ardından Çocuklar, izledikten sonra bizi bir kere daha görmek istediklerini söylüyorlar. Bize sarılıp öpüyorlar. Sevgilerini o şekilde bize gösterip, oyuncularımızla ilgileniyorlar. diye konuştu.
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Kent merkezinde ve ilçelerdeki 6 köyde Yasemin Mikroplara Karşı ile Hayvanlar Dile Gelse adlı oyunlarını sahnelediklerini ve gösterimlere devam ettiklerini aktardı.
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Kılıçerli, İki oyun hazırladık. Bunlardan biri hayvan haklarıyla alakalı. Hayvanları nasıl sevmeliyiz, onlara nasıl ilgi göstermeliyiz, onların da bir canlı olduğunu anlatan oyun. dedi.
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Diğeri de daha çok beslenmeyle alakalı, mikroplardan korunma yollarını içeren mesajlar veriyor. Oyunları sene boyunca sahnelemeye devam edeceğiz. Ulaşabildiğimiz kadar çok öğrenciye gitmeye çalışacağız. ifadelerini kullandı.
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Köy çocukları tiyatroyla tanışııyor
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, tiyatro kulübü kuran Anadolu Lisesi öğrencileri, hazırladıkları oyunları hayatı boyunca hiç tiyatro seyretmemiş köy okullarındaki öğrenciler için sahneliyor.


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