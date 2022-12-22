Mars'tan numune toplanacak

NASA Gezegen Bilimi Direktörü, örneklerin onlarca yıl dünyada kalacağı için, henüz hayal bile edilemeyen yeni fikirler bulunabileceğini söyledi.

Kızıl Gezegen’de yaşam arayışı sürüyor. NASA'nın keşif aracı Azim'in Mars araştırmasında yeni bir adım atılacak. Keşif aracı, Mars'ın yüzeyinden kaya örneği toplayacak.

10 küçük titanyum tüp, Jezero Krateri'ndeki "üç ok" adı verilen alandan örnek alacak. Numuna alma görevi 2 yıl sürecek. Dünya'ya getirilmeleriyse 2028'in ortalarını bulacak. Üç ok deposuna konulan örneklerse, 2033'te Dünya'ya getirilecek.

"Üç ok" alanı, gelecekteki görevlerde iniş alanı olarak da kullanılabilir. Kraterden toplanılan örneklerle burada "numune deposu" oluşturulacak. Deponun oluşturulma sebebi, uzay aracının herhangi bir sorunla karşılaşma ihtimali. Böylelikle bilimsel değeri yüksek olan örnekler güvenle korunacak. Azim'in bozulması durumunda, Three Folks adlı uzay aracı, örnekleri roket sistemine götürecek. Örnekler sayesinde Mars’ın yüzeyi analiz edilecek. Kayalar, kraterin yaşını ve gezegenin jeolojik tarihini anlamaya katkı sağlayacak. En dikkat çekense kraterdeki delta yataklarından çıkarılan tortul kayaçlar.

NASA Gezegen Bilimi Direktörü, örneklerin onlarca yıl dünyada kalacağı için, henüz hayal bile edilemeyen yeni fikirler bulunabileceğini söyledi.