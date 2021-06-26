“Mavera Ödülleri 2021” sahiplerini buldu

Bünyesinde gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerini her yıl olduğu gibi bu senede “Mavera Ödülleri” kapsamında taçlandıran Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı, 150 farklı üniversiteden 1000’e yanın öğrencinin katılımıyla “İyilik, ‘Ben’de Başlar!” konulu denemeler alanında uzman isimlerin yer aldığı değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilirken ödüller sahiplerine takdim edildi.

Her sene ödüllü yarışmalarıyla, çeşitli konularda farkındalık yaratmayı amaçlayan Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın organize ettiği “Mavera Ödülleri”, başta yarının yetişkinleri olan gençler olmak üzere, tüm insanları ortak bir “çağrı”da buluşturmayı hedefliyor.

2018 yılında “Kudüs”, 2019 yılında Aliya İzzetbegoviç Anısına “Küresel Barış ve Adalet”, 2020 yılında ise Nurettin Topçu Anısına “Fıtratın Çağrısı: İnsan, Aslına Dön!” konuları çerçevesinde icra edilen Mavera Ödülleri, bu yıl Akif Emre Anısına “İyilik, ‘Ben’de Başlar!” konusu özelinde gerçekleştirildi.

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Başvurularının 25 Mart’ta başlayıp 10 Mayıs’ta sona erdiği yarışmaya yurt içi ve yurt dışında yaşayan ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim alan 29 yaş altı öğrenciler katılım sağladı.

Bu çerçevede “İyilik, ‘Ben’de Başlar!” konulu deneme yarışmasına yoğun katılım olurken Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı toplumsal sorumluluğu örnek bir modelle birlikte tüm Türkiye’ye ulaştırmayı başardı.

Değerlendirme kurulunda;

· Ahmet TURGUT

· Ali URAL

· Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat ÖZEL

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· Necip Tosun

· Necla KOYTAK

· Özcan ÜNLÜ

· Dr. Öğr. Üyesi Süleyman GÜDER

· Şakir KURTULMUŞ

· Dr. Taceddin KUTAY

· Zekeriya ERDİM

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gibi alanında uzman simaların bulunduğu Mavera Ödülleri 2021 “İyilik, ‘Ben’de Başlar!” konulu deneme yarışmasının ödülleri dün akşam gerçekleştirilen canlı yayında sahiplerini buldu.

GENÇLER İYİLİK SİZ DE BAŞLAMALI!

Gündem Özel programının sunucusu Sn. Mehmet Önder, Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca'ya gençler özelinde şu soru yönelterek, yarışma amacını sordu:

“Malum yaşadığımız dönemde hırs ve kötü duygularıyla hareket eden ve öne çıkan bazı kimseler var. Bu insanlar aynı zamanda gençlerin de rol modeli olabiliyor. Tüm bunların zihinlere verdiği sonuç şu olabiliyor:

"İyilik, yardımseverlik, hoşgörü bitti; kötü bir dönemde yaşıyoruz" diye bir ön kabul var. Halbuki siz buna karşılık olarak "Gençler iyilik sizde başlamalı" mı diyoruz?”

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İYİLİK KİM DE BAŞLAMALI?

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca:

"Sorumluluğun başka yönlere bakmadan "ben"den başladığı şuurunu geliştirdiğimizde aslında çözümün başlayacağına inanıyoruz. Sizin söylediğiniz çerçevede, çağdaş dünyanın getirdiği bir problem olarak, iyilik ve kötülüklerin üçüncü şahısların ana etken olması sebebiyle gerçekleştiği inancı var. Oysa bu inancın yanlış olduğuna; sorumluluğun herkesin fiili ve fikri anlamda kendi kapısını süpürme anlayışıyla bezenmesi gerektiğine inanıyoruz. Başlangıç noktamız biziz. Çağımızdaki gençleri her ne kadar etiketleme refleksimiz olsa da bizce gençler de, yarışma yazılarından da gördüğümüz üzere, böyle düşünüyorlar. Kendi sorumluluklarını yerine getirme konusunda gençlerimizin var olan çabasını daha da teşvik etmeli ve bir makul zemine çekmeliyiz. Yoksa yeryüzünü imar etme sorumluluğunu kalbinde hissetmeyen insanoğlu meseleleri çözemeyecektir."

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BU DÜNYAYI YAŞANILIR HALE GETİRMEK BİZE, BANA, SANA BAĞLI

Mavera Ödülleri 2021 Değerlendirme Kurulu Üyesi Sn. Necla Koytak ise duygularını şöyle ifade etti:

"Metinlerle haşır-neşir olurken onların genç yüreklerine dokunmanın sevincini yaşadım. Gençlerin yansıttıkları hayal ve düşüncelerin, çağın ve memleketimizin iyi bir insanı olan Akif Emre'nin şahsında bu yarışma vesilesiyle mücessemleşmesi bizler adına da onur verici.

Bu dünyayı yeniden yaşanılır hale getireceğiz diyen yazılar o kadar çoktu ki. Hatta bir tane gencimiz gayet veciz bir ifadeyle, bu dünyayı yaşanılır hale getirmek bize, bana, sana bağlı, demiş. Sorumluluğu gençlerin bu berraklıkta ve böylesine çok bir başvuruyla dile getirmeleri memleketimiz için sevindirici. Umarım insanın iyiliğe yakın duran, sahici ve samimi önderleri gün geçtikçe artar ve bu gençler arasından çıkar."

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YARIŞMAYA GELEN TÜM YAZILAR KİTAPLAŞIYOR

Akif Emre anısına düzenlenen yarışmada, alanında uzman değerlendirme kurulunun inceleyip değerlendirdiği 13 deneme yazısı ödül aldı. Değerlendirme sonucunda dereceye giren ilk 3 kişiye dizüstü bilgisayar ve ilk 13 kişiye mansiyon ödülü olarak Endülüs seyahati takdim edildi. Bu ödüllerin yanı sıra kitaplaştırılmaya değer görülen deneme yazıları Arapça, İngilizce ve Türkçe olmak üzere üç ayrı dilde derlenerek kitap haline getirilecektir.