Mehmet Ali Erbil konuşmaya başladı

Uzun süre yoğun bakımda kalan sonrasında normal odaya geçen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, espri yapmaya başladı.

Kızı Sezin Erbil, ünlü şovmenin yaşamsal faaliyetlerinin normale dönmeye başladığını söyledi, "Artık konuşabiliyor, az da olsa yemek yiyor. Üstelik seçim yapmıyor, hastane yemeğinden bile tadıyor. İnşallah güzel günler göreceğiz" dedi.

Doktoru Jan Klod Kayuka ise Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Çok olmamakla birlikte ağızdan besleniyor. Ruh haline göre dönem dönem espri bile yapıyor."

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