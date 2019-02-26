Hayat Mehmet Ali Erbil konuşmaya başladı
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Mehmet Ali Erbil konuşmaya başladı

136 gündür yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil'den güzel haberler geldi. Sağlığına kavuşan ünlü şovmenin doktoru, espri yapmaya başladığı söyledi.

Haber Merkezi IHA
Mehmet Ali Erbil
Mehmet Ali Erbil

Uzun süre yoğun bakımda kalan sonrasında normal odaya geçen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, espri yapmaya başladı.

Kızı Sezin Erbil, ünlü şovmenin yaşamsal faaliyetlerinin normale dönmeye başladığını söyledi, "Artık konuşabiliyor, az da olsa yemek yiyor. Üstelik seçim yapmıyor, hastane yemeğinden bile tadıyor. İnşallah güzel günler göreceğiz" dedi.

Doktoru Jan Klod Kayuka ise Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Çok olmamakla birlikte ağızdan besleniyor. Ruh haline göre dönem dönem espri bile yapıyor."

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