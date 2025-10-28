Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Mehmet Şef’in tadım menüsü fiyatı gündem oldu: Sosyal medyada büyük tartışma

Mehmet Şef’in tadım menüsü fiyatı gündem oldu: Sosyal medyada büyük tartışma

14:1028/10/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
Mehmet Yalçınkaya.
Mehmet Yalçınkaya.

MasterChef yarışmasının sevilen şeflerinden Mehmet Yalçınkaya'nın Ankara'da açtığı yeni restoranındaki fiyatlarla sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

MasterChef Türkiye’nin ünlü şeflerinden Mehmet Yalçınkaya’nın Ankara’da açtığı yeni restoranı Alaz, hem menüsündeki lezzetlerle hem de fiyatlarıyla gündem oldu.

TADIM MENÜSÜNÜN FİYATI GÜNDEM OLDU

Fine dining konseptiyle kısa sürede öne çıkan restoran, gastronomi dünyasında adını duyurmayı başardı. Ancak fiyatların yüksekliğiyle ilgili yorumlar da gündeme gelmeye başladı. Sosyal medyada bir kullanıcının paylaştığı adisyon kısa sürede binlerce kişi tarafından görüntülendi ve tartışma neden oldu.


Paylaşıma göre iki kişilik tadım menüsünün toplam bedeli 12 bin 250 TL olarak dikkat çekti. Bu paylaşımın ardından restoranın fiyat politikası sosyal medyada geniş yankı buldu. Adisyonda yer alan bilgilere göre yalnızca tadım menüsünün kişi başı fiyatı 4 bin 500 TL olarak görülüyor.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Gelen hesap kullanıcıları ikiye böldü. Bazı sosyal medya yorumcuları, "Lezzet bir sanatsa, fiyatı da ona yakışır" sözleriyle ünlü şefi savunurken, bazıları ise "Tadımlık menüye bu fiyat ödenmez" diyerek yüksek hesaba tepki gösterdi.

#MasterChef
#Mehmet Yalçınkaya
#Menü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Balıkesir'de artçı depremler sürüyor: 13 saatte 330'dan fazla artçı deprem meydana geldi