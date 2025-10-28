Mehmet Şef’in tadım menüsü fiyatı gündem oldu: Sosyal medyada büyük tartışma

MasterChef Türkiye’nin ünlü şeflerinden Mehmet Yalçınkaya’nın Ankara’da açtığı yeni restoranı Alaz, hem menüsündeki lezzetlerle hem de fiyatlarıyla gündem oldu.

TADIM MENÜSÜNÜN FİYATI GÜNDEM OLDU

Fine dining konseptiyle kısa sürede öne çıkan restoran, gastronomi dünyasında adını duyurmayı başardı. Ancak fiyatların yüksekliğiyle ilgili yorumlar da gündeme gelmeye başladı. Sosyal medyada bir kullanıcının paylaştığı adisyon kısa sürede binlerce kişi tarafından görüntülendi ve tartışma neden oldu.





Paylaşıma göre iki kişilik tadım menüsünün toplam bedeli 12 bin 250 TL olarak dikkat çekti. Bu paylaşımın ardından restoranın fiyat politikası sosyal medyada geniş yankı buldu. Adisyonda yer alan bilgilere göre yalnızca tadım menüsünün kişi başı fiyatı 4 bin 500 TL olarak görülüyor.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ