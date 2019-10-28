Hayat Memekanserinde kendinizin doktoru olun
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Meme kanserinde kendinizin doktoru olun

Meme kanserinde kendinizin doktoru olun

Avrasya Hastanesi meme kanserine karşı en etkili savunmanın erken teşhis olduğuna dikkat çekti ve Meme Kanserinde Erken Teşhisin Önemi semineri ile herkesi kansere karşı savaşmaya çağırdı. 24 Ekim Perşembe günü Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansa alanında uzman doktorlar katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meme kanseri dünya üzerinde en sık rastlanılan ve erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir sağlık problemidir.
Meme kanseri dünya üzerinde en sık rastlanılan ve erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir sağlık problemidir.

Güven ile inşa ettiği güçlü bağları ve yüksek hizmet kalitesiyle farklı bir noktada konumlanan Avrasya Hastanesi, toplumun ilgili konularda bilinçlendirilmesini kendine görev edinmiştir. Bu kapsamda birçok konferans ve seminere ev sahipliği yapan Avrasya Hastanesi, Dünya Meme Sağlığı ayı doğrultusunda ‘Meme Kanserinde Erken Teşhisin Önemi’ temasıyla bir konferans düzenledi. Radyasyon Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Vecdi Ertekin, Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, Patoloji Uzmanı Dr. Rukiye Nilgün Erdoğan, Radyoloji Uzmanı Dr. Hasan Murat Dikmen ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Kerim Özakay’ın katılımıyla gerçekleşen konferansta kadınların meme kanserine karşı bilinçlenmesi için önemli bilgiler paylaşıldı.

Avrasya Hastanesi, Dünya Meme Sağlığı ayı doğrultusunda ‘Meme Kanserinde Erken Teşhisin Önemi’ temasıyla bir konferans düzenledi.

Erken teşhis kadar tedavi de önemli

Meme kanserinin tedavisinde erken teşhisin hayat kurtardığının özellikle belirtildiği konferansta katılımcılar ve basının soruları yanıtlandı. Erken teşhis kadar tedavinin de çok önemli olduğunu belirten uzman doktorlar bu noktada kişinin kendisine de önemli görevler düştüğünü dile getirdi. Meme kanseri hastalarının beslenme alışkanlıklarını değiştirmeleri ve gerektiği yerlerde yeniden düzenlemeleri, bol su içmek ve lifli yiyecekler tüketmenin yanında kızartmalar, gazlı içecekler çay ve kahveden uzak durulması gerektiği anlatıldı.

Ailesinde meme kanseri öyküsü olanlar risk altında

Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen; “Ailesinde meme kanseri öyküsü olanların hastalığa yakalanma riski yüksektir bu nedenle genetik testlerin yapılması erken teşhis için oldukça önemli. Aile bireylerinden birden fazla kişinin meme kanseri olması, bu bireylerin genç yaşta olmaları genetik yatkınlığı doğurmaktadır” dedi.

Meme kanseri hastalarının beslenme alışkanlıklarını değiştirmeleri ve gerektiği yerlerde yeniden düzenlemeleri, bol su içmek ve lifli yiyecekler tüketmenin yanında kızartmalar, gazlı içecekler çay ve kahveden uzak durulması gerekiyor.

Meme kanserine karşı bilinçlenmek zorundayız

Avrasya Hastanesi geçmiş yıllara dayanan tecrübesi, alanında uzman profesyonellerden oluşan kadrosu, son teknoloji ekipmanlarıyla insan sağlığını her şeyin üstünde tutmaktadır. Sağlıkta hasta odaklı üstün hizmet anlayışını benimseyen Avrasya Hastanesi ‘Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir’ ilkesiyle bir şifa kapısı haline gelmektedir.

Hekim ve hasta arasında şifa ortaklığı sağlamak için ortak bir dil geliştirerek, sağlıkta hasta odaklı üstün hizmet anlayışını benimsediklerini söyleyen Avrasya Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Urlu, meme kanserine karşı toplumun duyarlılığını arttıracak çalışmalara imza attıklarını vurguladı. Sözlerine şu şekilde devam eden Urlu; “Meme kanseri dünya üzerinde en sık rastlanılan ve erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir sağlık problemidir. Ancak kişiler gerekli ve düzenli yaptırmaları gereken tetkikleri yaptırmadıklarından hala yaşamı tehdit eden hastalıkların başında gelmektedir. Bu tehdidin azalması ancak kişinin kendi sağlık sorumluluklarını almasıyla mümkündür. Bizim amacımız, vereceğimiz seminer ile meme kanserinin ne olduğunu, hangi riskleri olduğunu, kimlerin en çok etkilendiğini en önemlisi de nasıl erken teşhis edilebileceğini halkımıza anlatabilmek. Bu sayede tarama testlerini yaygınlaştırarak kanserin yenilebileceğini göstermek istiyoruz” dedi.

Meme kanserinde kişinin kendisinin doktoru olması, kendini incelemesi, dinlemesi ve vücudunun verdiği sinyalleri iyi yorumlayarak işi doktora bırakması gerektiğini ifade eden Urlu, erken teşhisin gerçekten hayat kurtardığına dikkat çekiyor.

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