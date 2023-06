Merjem aslında bir sembol

23. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Festivalde ödül alan isimler arasında ilk kısa filmi henüz tamamlamış çiçeği burnunda genç yönetmen Hatice Kübra Ergen de vardı. Ergen, İstanbul Sinema Evi’nin de ortak yapımcısı olduğu, Srebrenitsa Soykırımı’nı genç bir kızın gözünden anlatan “Merjem” kısa filmi ile festivalde Altın Elma Ödülü’ne layık görüldü. Ancak film ödül almasına rağmen Almanya’nın vize vermemesi sebebiyle birçok Türk sinemacı gibi genç yönetmen Ergen de festivale katılamadı. Böyle büyük ve prestijli bir festivalden geri dönüş almanın kendisi ve filmi adına bir gurur kaynağı olmasının yanında festivale gidememesinin de büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Ergen, “Almanya’ya gitmek ve ilk filmim ile ilk ödülümü alacağım bu törene katılmayı çok isterdim. Gitmek için çabaladık ama Türkiye’ye karşı uygulanan vize boykotu bizi buruk bıraktı. Davetiyemiz, uçak biletleri ve konaklama gibi her detayın ayarlandığı bir festivalde Almanya’nın bize zorluk çıkarması hayal kırıklığı oldu” diyor.

İzleyiciye yalnızca yedi dakika yansıyan Merjem filminin hikâyesi aslında 2019 yılına uzanıyor. 1995 yılında gerçekleşen Srebrenitsa Soykırımı’nın 24. yılında İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen “Marş Mira” yürüyüşlerine katılan Ergen, Nezuk Köyü’nden Potocari Anıt Mezarlığı’na uzanan üç günlük yürüyüşte gördüğü manzara ve içine girdiği atmosferin filmin ilk tohumunu yüreğine düşürdüğünü söylüyor. “Soykırım kurbanlarının anısına binlerce Boşnak ve yabancının katılımıyla düzenlenen bu barış yürüyüşü sırasında tanıştığım Srebrenitsa anneleri ve acıları beni öyle derin etkiledi ki tekrar tekrar gitmek icin can atar hale gelmiştim” diyen Ergen, kendine “Srebrenitsa Katliamı’nı unutturmayacağım. Buraya tekrar geleceğim ve onların yaşadığı acıyı insanlara hatırlatacağım” sözü vermiş. Bu sözden üç yıl sonra Bosna için bilet alarak kendine verdiği sözü tutma imkânı yakalamış. Senaryoyu sınıf arkadaşı Zeynep Zahide Arkan ile birlikte yazmışlar. Bosna’ya vardıklarında Almanya’da yaşayan ve Bosnalı arkadaşları Hafsa Makiç’in de Bosna’ya geldiğini öğrenmişler ve ondan filmlerinde oynamasını rica etmişler. Zor şartlar altında, dondurucu soğukta Potocari Mezarlığı’nda çekim yaparken Srebrenitsa katliamını yaşamış Azir Amca da onlara eşlik etmiş ve manevi desteğini hiç esirgememiş.

Sanıyorum izleyiciye gerçek anlamda ulaşmayı başaran her film izleyicinin zihnine bir cümle hatıra bırakır. Filmi izledikten sonra benim hafızamda kalan cümle “Tarih hep bu acılardan bahseder ama her seferinde bizden, gülümsemelerimizden, sevgimizden ve güzelliğimizden bahsetmeyi unutur” oldu. Bu anlamda “Merjem aslında bir semboldü” diyen Ergen ise Srebrenitsa’da yaşanan acılardan önceki mutlu hayatın sonlanışını şu sözlerle anlatıyor: “Bir gecede insanlar komşularına ihanet edip, onları katletmeden önce orada da mutlu bir yaşam vardı. Şimdiyse Bosna’da evinden koparılan çocuklar, ailesi katledilen anneler var. Evet, her şeye rağmen bir yaşam kurmuşlar ama eksikler. Yürekleri paramparça bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Merjem gibi.”