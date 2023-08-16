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Hayat

Metropolden köye dönüş

En çok göç alan il İstanbul, buna karşı en çok göç veren illerin de başında geliyor. Metropolden köylerinde dönen vatandaşlar, kalabalıktan uzakta daha iyi bir yaşam umuyor.

Rabia Şenol
04:00 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Onlardan biri emekli olmasıyla Sivas’a göç eden 58 yaşındaki Metin Aydın. Ekonomik koşullar ve kalabalık nüfus nedeniyle memleketine döndüğünü anlatan Aydın, “1983 senesinde Sivas’tan İstanbul’a iş imkanı olduğu için gelmiştik. Uzun süre İstanbul’da çalıştım ve bir ev sahibi oldum. Evimizi kirada oturan oğlumuza verdik. Şimdi Sivas merkezde yaşıyoruz. Burada sebze ve meyvelerimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Köyümüze geri dönmek bize çok iyi geldi” ifadelerini kullandı.


DEPREM BİZİ KORKUTUYORDU

İş yerini kapatınca İstanbul’dan Marmaraereğlisi’ne göç eden 44 yaşındaki Tayfun Kotan, “İstanbul'da düzgün bir iş bulamadım. Ben de ailemle birlikte Marmaraereğlisi’ne göçtüm. Burada 2 asgari maaş alıyorum. Burası çocuklarımızı yetiştirme konusunda da daha çok konforlu. Ayrıca deprem riski de bizi etkiledi” şeklinde konuştu. İstanbul’dan Gümüşhane Kelkit’e göç eden 52 yaşındaki Eyüp Demir, “İstanbul’un yoğun nüfusu uzun zamandır beni rahatsız ediyordu. Uzun yıllar İstanbul’da çalışıp sonrasında emekli olduktan sonra köyüme göç ettim. Şu an ekonomik olarak daha rahat seviyede yaşamımızı sürdürüyoruz. Hem daha sakin hem de daha iyi ekonomik koşullar mevcut” dedi.


#metropol
#köy
#deprem
#dönüş
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