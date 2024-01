Mevlâna’yı anlamak için on bir ilke

Din, insanoğluna huzur ve mutluluğun yolunu gösteren ilahi hakikatin bütünüdür. Tasavvuf ise hakikate giden yolun veya yolların mutasavvıflar tarafından yapılan bir çeşit yorumudur. Bu yorumcular ilk günden beri vardır. Asr-ı Saadet’ten sonra Emeviler, Abbasiler döneminde Mekke’de, Kahire’de, Şam’da, Bağdat’ta ve Buhara’da birçok gönül eri, ilahi hakikatin yolundaki yolculara rehberlik yapmışlardır. İste bu gönül erlerinden biri de Mevlâna Celâleddin Rumî’dir. Mevlâna ve diğer gönül erleri kainatta olup biten olaylara “tecelli” diye bakarlar. Can sıkıcı olanlara “celâlî”, gönül açıcı olanlarına ise “cemâlî” adını verirler. Muhyiddin İbn Arabi, Mevlâna Celâleddin Rumî ve Yunus Emre; Haçlı Savaşları, Moğol İstilaları ve Babailer Hareketi gibi dönemin celâli dikenlerinin yanında açılan cemâlî güllerdir.

50 yılı aşan tasavvufi birikimini Mevlâna sevgisini böyle bir eser kaleme alarak bizimle buluşturan Prof. Dr. Mustafa Kara “Tasavvuf veya Mevlâna bize, bugüne ne söylüyor?” sorusunu detaylıca ele alıyor ve cevapları tasavvuf kültüründeki on bir ilke ile veriyor. “Ustayı bul” maddesiyle başlayan bu ilkeler öncelikle sırat-i müstakimde yürümek isteyenlerin kendilerine “Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler”i yoldaş etmekten çekinmemelerini söylüyor. Ardından bu yolculukta kişinin yanına alması gerekenleri şöyle sıralıyor: “Riyazete dikkat et. Tezkiye-i kalbin peşine düş. Ego, ben, ene men’e dikkat et. Maddeye, paraya, dünyaya tapma.” “Şekil tamam ama asıl olan ruhtur. Suretinize değil, siretinize bakılacak” diyen Kara, çağdaş insanın makyaj peşinde olduğunu oysa Allah’ın takva ve imanı içinde taşıyan kalplerimize bakacağı uyarısınız yapıyor. Allah’ın hem Latif hem Kahhar olduğu hatırlatmasını yapıyor. kişinin yalnızca övgüleri değil, kusurlarını da görmesi ve tabiattan uzaklaşmaması gerektiğini söylüyor. Son olarak “Üçüncü boyutu ara. Mesele ipi göğüslemektir” diyor.