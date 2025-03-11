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Mevsim geçişleri ruhumuzu etkiliyor

Mevsim geçişleri ruhumuzu etkiliyor

Saliha Engin
04:0011/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Mevsim değişiklikleri sadece doğada değil insan psikolojisi üzerinde de değişikliklere neden olabiliyor.

Uzmanlar bazı mevsim değişikliği dönemlerinde kişilerin kendini daha isteksiz, yorgun ve durgun hissetmesinin sebebinin mevsim değişikliğinden kaynaklı olabileceğini söyledi. Mevsimsel depresif bozukluğunun her bireyde farklı etkiler ortaya çıkarabileceğini ifade eden İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Psikolog Tuana Nur Yazıcılar, “En sık gördüğümüz belirtiler, kış depresyonunda enerji düşüklüğü, yorgunluk, aşırı uyku isteği, karbonhidrat tüketme isteğinin artması, kilo alımı, sosyal geri çekilme ve genel bir isteksizlik, motivasyon kaybı ve mutsuzluk. Yazın yaşanan depresyonda da uykusuzluk, iştah kaybı, huzursuzluk ve belki kaygı artışı ve sosyal zorunluluklardan kaçınma isteği görülebilir. Bu belirtiler aslında günlük yaşamı etkilemeye başladığında dikkate alınmalı ve bununla ilgili gerekli önlemler mutlaka alınıyor bir uzman desteğine başvuruluyor olmalıdır” dedi.



#toplum
#birey
#aktüel
#depresyon

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