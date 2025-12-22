Yeni Şafak
Mezuniyetle iş arasındaki süre kısaldı

Mezuniyetle iş arasındaki süre kısaldı

Merve Safa Akıntürk
22/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
Türkiye’de üniversite mezunlarının iş gücü piyasasına geçiş süresi son yıllarda belirgin biçimde kısaldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kaynaklı son verilere göre, lisans mezunları mezuniyetlerinin ardından ortalama 4,5 ay içinde yurt içi istihdama katılıyor. Veriler, devlet üniversitelerinden mezun olanların ortalama 4,55 ayda, vakıf üniversitelerinden mezun olanların ise 4,60 ayda ilk işine girdiğini ortaya koyuyor. İncelenen 193 üniversitenin 175’inde, lisans mezunlarının yarıdan fazlası mezuniyetten sonraki ilk 6 ay içinde çalışma hayatına adım atıyor. İlk 6 ayda istihdama katılım oranının en yüksek olduğu üniversiteler incelendiğinde, sağlık alanında yoğunlaşan üniversitelerin belirgin biçimde öne çıktığı görülüyor. Veriler, kamu ya da vakıf üniversitesi ayrımının istihdam hızında belirleyici olmadığını net biçimde ortaya koyuyor.




