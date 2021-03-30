Hayat Milli heyecan TRT 1de de yaşanacak
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Milli heyecan TRT 1'de de yaşanacak

A Milli Futbol Takımımız, Letonya ile karşı karşıya gelecek. Yoğun talebe karşılık veren TRT 1, karşılaşmayı canlı yayınlayacak. 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1 ve TRT Spor'dan izlenebilecek.

Haber Merkezi Diğer
Milli heyecan TRT 1de de yaşanacak
TRT

Seyirciden gelen yoğun talep üzerine Millilerin Letonya karşılaşması TRT 1 ekranlarından da canlı izlenebilecek. Karşılaşma aynı zamanda TRT Spor’da da canlı yayınlanacak.

Masumlar Apartmanı bu akşam yok

21.45'te yayınlanacak Letonya maçı nedeniyle TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam yayınlanmayacak.

Maç öncesi Rafadan Tayfa Göbeklitepe ekranlara gelecek

Maç öncesi tüm zamanların en çok izlenen animasyon filmi TRT Çocuk'un Rafadan Tayfa Göbeklitepe yapımı ekrana gelecek. Animasyon ve macera türü çizgi film, "Rafadan Tayfa" ekibinin Göbeklitepe'de yaşadığı gizem dolu maceraları konu alıyor.

Senaristliğini Ozan Çivit'in yaptığı animasyon türündeki filmde, Göbeklitepe dünyada ilk kez bir animasyon filmiyle anlatılıyor.

Müziklerini Tarkan Ergün'ün yaptığı filmin karakterlerini Şirin Giobbi, Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan Coşar, Emine Sergen Kazbek, Aysın Işımer, Altay Çapan, Serdar Özap, Alp Pazarlı, Oytun Pazarlı ve Ahmet Nasıroğlu seslendiriyor.

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