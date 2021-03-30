Milli heyecan TRT 1'de de yaşanacak

Seyirciden gelen yoğun talep üzerine Millilerin Letonya karşılaşması TRT 1 ekranlarından da canlı izlenebilecek. Karşılaşma aynı zamanda TRT Spor’da da canlı yayınlanacak.

Masumlar Apartmanı bu akşam yok

21.45'te yayınlanacak Letonya maçı nedeniyle TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam yayınlanmayacak.

Maç öncesi Rafadan Tayfa Göbeklitepe ekranlara gelecek

Maç öncesi tüm zamanların en çok izlenen animasyon filmi TRT Çocuk'un Rafadan Tayfa Göbeklitepe yapımı ekrana gelecek. Animasyon ve macera türü çizgi film, "Rafadan Tayfa" ekibinin Göbeklitepe'de yaşadığı gizem dolu maceraları konu alıyor.

Senaristliğini Ozan Çivit'in yaptığı animasyon türündeki filmde, Göbeklitepe dünyada ilk kez bir animasyon filmiyle anlatılıyor.

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Müziklerini Tarkan Ergün'ün yaptığı filmin karakterlerini Şirin Giobbi, Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan Coşar, Emine Sergen Kazbek, Aysın Işımer, Altay Çapan, Serdar Özap, Alp Pazarlı, Oytun Pazarlı ve Ahmet Nasıroğlu seslendiriyor.