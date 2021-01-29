Hayat Milli nefes cihazı koronavirüs hastaları için üretildi
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​Milli 'nefes' cihazı koronavirüs hastaları için üretildi

Milli 'nefes' cihazı koronavirüs hastaları için üretildi

Atatürk Üniversitesi Teknokent’te, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinde hastalara uygulanacak göğüs terapisi ile akciğerdeki sıvı salgılarının atılmasını kolaylaştıracak ’osilasyonlu göğüs terapisi cihazı’ üretildi. Koronavirüs tanısı konulan hastalar bu cihaz sayesinde artık daha kolay nefes alacak.

Haber Merkezi İHA
Cihaz, yoğun bakım öncesinde ve yoğun bakım süresince hastaların tedavisinde kullanılacak.
Cihaz, yoğun bakım öncesinde ve yoğun bakım süresince hastaların tedavisinde kullanılacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nca (TÜBİTAK) Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan çağrı üzerine Atatürk Üniversitesi Ata Teknokent ile Hamle Mühendislik, ’osilasyonlu göğüs terapisi cihazı’ projesini geliştirdi. Proje, TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde 447 proje arasında kabul edilen ilk 10 çalışmanın arasına girdi. ATA Teknokent ve Hamle Teknoloji tarafından üretilen cihaz, özellikle yoğun bakım öncesinde ve yoğun bakım süresince hastalara uygulanarak göğüs terapisi ile akciğer sekresyonlarının atılmasını kolaylaştırarak hastalığın seyrini olumlu yönde etkileyecek.
“Milli cihaz üretmek amacıyla bu projeyi hazırladık”

Ürettikleri cihazı hastaların hizmetine verebildikleri için mutlu olduklarını belirten Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mine Gürsaç Çelik şöyle konuştu:

  • “Bu aslında bir milli cihaz yapma adına girişim yaptığımız projedir. Amacımız proje onaylandıktan sonrada Türk bayrağı ile tıbbi cihazımızı hastalarımızın hizmetine vermekti. Bu amacımızı da ne mutlu bize ki başardık. Bu yeleğimizi TUBİTAK covid19 çağrısına uyarak yapmaya başladık. Göğüs duvarı kompresyon fizyoterapi yeleği şeklinde tıbbi bir adı var. Covid-19 hastalarının bildiğimiz üzere akciğere de yerleşen ve daha sonra akciğerde ARDS dediğimiz çok şiddetli klinik tabloya kadar yol açan bir virüsle karşı karşıyayız. Bu yelek sayesinde bu tabloyu biraz daha hafifleteceğiz”

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“Cihazı 100 Covid-19 hastası üzerinde denedik ve başarılı sonuç aldık”

Cihaz sayesinde hastaların solunum fonksiyonlarının düzeldiğine de kaydeden Çelik, “Biz doktorlar olarak mümkün olduğunca hastayı çabuk tedavi edip eve taburcu etmeliyiz. Ürettiğimiz cihazımızın buradaki amacı akciğere inen enfeksiyonda oluşan sekresyonun atımını kolaylaştırmaktır. Hastalarımızı daha kolay öksürterek biran önce akciğerinin temizlenmesini sağlamaktır. Klinik bir çalışma planladık. Yaklaşık 100 Covid-19 hastası üzerinde bu cihazımızı test ettik. Birçok alandan oluşan ekibimizle yaptık bu klinik çalışmayı. Gördük ki hastaların yattıkları ilk günden itibaren 20 dakika sabah 20 dakika akşam olmak üzere uyguladığımız bu tedavi ile solunum fonksiyon testleri düzeldi.

Biz dünyada benzeri olan bu cihazı kendimiz üreterek millileştirdik. Bizi heyecanlandıran kısmı da buydu. Hepimiz milli bir tıbbi cihaz yapabilmenin heyecanı ile çalıştık.

Bunun sonucundaki başarıyı da görmek istedik ve gördük. Daha sonra bazı hastalar ve diğer hastanelerden bu cihazlar ile ilgili talepler aldık” açıklamalarında bulundu.

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“447 proje arasından ilk 10’a girmeyi başardık”

Üretilen cihazın çok önemli bir başarı olduğunu kaydeden Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Atilla Keskin ise, “Hamle mühendislik 447 proje arasında ilk ona giren projeyi üretmiş durumdadır. Bu çok önemli bir başarı çünkü ön elemeleri geçerek bu süreçlere kadar gelebilmiştir” açıklamalarında bulundu. Cihazı deneyen korona virüs hastası İsmail Öztürk şöyle konuştu:

  • “Hastaneye ilk geldiğimde ateş şikayetim vardı. Ateş geçti daha sonra göğüste tutulmalar meydana geldi. Tutulmalara bağlı olarak öksürükten kaynaklanan tıkanmalar yaşıyordum. Bu süreçte göğsümün rahatlatılması ve balgam atımının kolaylaşması için solunum terapisi önerildi yelekli bir cihazla. Sabah akşam 20 dakikalık periyotta uygulandığında hem öksürükte rahatlama hem de balgama atışı biraz daha kolaylaştı. Göğsümde ki rahatlamayı hissettim, öksürüklerim çok azaldı. Göğüs açısında kendimi çok rahat hissediyorum. Yeleği kullandığımda kendimi çok rahat hissettim”

Türk bilim insanları keşfetti: Koronavirüsün bıraktığı yeni bir hasar ortaya çıktı
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Koronavirüs salgınıyla mücadeleye aralıksız devam eden bilim insanları, virüsün her geçen gün yeni bir olumsuz etkisini daha tespit ediyor. Son olarak Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümünden Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt ve 6 kişilik ekibi, Kovid-19 tedavisi görüp iyileşen hastalarda bugüne kadar bilinmeyen kalıcı bir rahatsızlığı ortaya çıkardı.
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Kovid-19 tedavisi gören bazı hastalarda ortaya çıkan denge şikayetleri üzerine Beyazıt, iyileşmiş yetişkin hastaların denge entegrasyonlarını objektif ölçüm verileriyle incelemeye aldı. Kovid-19 tedavi görüp yoğun bakıma girmeden iyileşen 21-44 yaş arasındaki birçok hastaya denge testleri ve bir dizi tetkik yapıldı. Muayene edilen bu kişilerin yüzde 20’sinde, gözden beyne giden sinirlerde hasar oluştuğu tespit edildi. Bunun da denge bozukluklarına yol açtığı belirlendi.
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Genç yaşlarda Kovid-19’u hafif atlatan hastalarda denge problemi olup olmadığını öğrenmek için bir dizi objektif testler ve çeşitli ölçümler yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt, Yaptığımız ölçümler sonucunda yüzde 20-30 aralığında hastalarda denge problemi olduğunu tespit ettik. Tespit ettiğimiz hastaların hepsi Kovid-19’u hafif geçirmiş hastalardı. Denge probleminin kalıcı ve geri dönüşümü olmadığı ortaya çıkınca bu sorunun yaşlı ve ağır geçirmiş kişilerde ki yansımasının daha ağır olacağı kanaati oluştu. Kovid-19’u geçirmiş genç hastalarda her şey normal olarak devam ederken, zaman içerisinde bunun yansımaları olacaktır. Saatli bomba tabiri tam da bu duruma uyuyor diye konuştu.
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Beyinin, denge mekanizmasına ait bilgilerinin koordine edilmesinde sıkıntı yaşadığını belirten Bayazıt, sözlerine şöyle devam etti: Genellikle göz ve kulak arasındaki bağlantılarda ve gözle boyun kasları arasındaki bağlantılarda bir koordinasyon problemi oluşuyor. Kovid-19 geçirmiş hastalar, hastalığın vermiş olduğu endişeyle denge problemi olduğunun farkına varmıyorlar. Denge sistemi tüm vücudu, baş ve boyun bölgesi ile beyini ilgilendiriyor.
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Bu mekanizmanın herhangi bir yerinde problem olduğu zaman önce problemin yeri tespit edilir. Sinirlerde oluşan hasarı doğrudan bir ilaçla tedavi etmek çok kolay olmuyor. Bu hastaları rehabilitasyon yöntemleri ile tedavi etmeye çalışıyoruz. Kovid-19 geçirmiş hastalara, ‘Baş dönmesi oldu mu, günlük hayatınızı etkiledi mi, yürüme ve ayakta durmanızı etkiledi mi? Tarzında sorular sorduk. Kovid-19’un vermiş olduğu kaygılarla denge problemlerini önemsememişler. Tarama yaptığımızda hatırladılar.
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Kovid-19 geçirdikten sonra boşlukta düşme hissi, yürürken yalpalanma veya ayakta dururken biri tarafından itilme hissi olan kişilerin gerekli birimlere başvurması gerektiğine değinen Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt, Bu tarz nörolojik problemler genellikle sessiz sakin ve sinsice ilerleyebilir. Görüntüleme yöntemleriyle tespit edilemeyebilir. Bu durumları elektrofizyolojik ölçümlerle anlama şansımız var. Bunlara gecikmiş veya sessiz nörolojik problemler diyebiliriz. Bu konuda şüphesi olan vatandaşlar doktora başvurmalı ve detaylı tetkikler yaptırmalıdır” dedi.
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Kovid- 19’u atlattıktan sonra denge sorunu yaşayan Bülent Pehlivan, 2,5 ay önce Kovid-19’u atlattım. Bu süreç içerisinde halsizlik, denge bozukluğu ve boşlukta hissetme sorunları yaşadım. Adım attığımda düşecek gibi hissediyordum. Yaşadığım süreç zor bir süreçti. Yataktan kalktığımda etrafımı boş hissediyorum. Özellikle araçtan inerken düşecek miyim diye tedirginlik yaşıyorum. Denge sorunu ben de başladığı andan itibaren doktorlarımla konuştum. Sporla bu sorunu atlatmaya çalışıyorum. Ara ara denge sorunları yaşamaya devam ediyorum” diye konuştu.
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Kasım ayında koronavirüse yakalanan Mehmet Dağ ise, Hastalığı evimde atlattım ve 17 gün sürdü. Kovid-19 sonrası ciddi bir halsizlik yaşadım. Toparlanma sürecim uzun oldu. Halsizlikten kaynaklı baş dönmesi ve dengesizlik yaşadım. Bu durumumun halsizlikten olduğunu düşündüm. Yapılan test sonrası Kovid-19 sonrası başka problemler olduğunu öğrendim. Yürüyüş ve egzersiz programı verildi” dedi.
Türk bilim insanları keşfetti: Koronavirüsün bıraktığı yeni bir hasar ortaya çıktı
Türk bilim insanı, ekibiyle birlikte Kovid-19'un vücutta oluşturduğu tahribata ilişkin büyük bir keşfe imza attı. Koronavirüsün gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara neden olduğuna dikkati çeken Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt, "Sinirlerin hasar görmesine bağlı olarak vücuttaki denge mekanizmaları da bozulmaya başlayacaktır. Eklem problemleri, görmede zayıflık ve kalp damar hastalıklarının oluşturduğu santral sinir sisteminde hasarlara neden olabilir" dedi.

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