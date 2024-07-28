Milli sporculara pijama giydirdiler!

İletişim Akademisyeni Doç. Dr. İlknur Doğu Öztürk, “Giysi, tasarım ve aksesuar ile iletişimin parçası. Sadece renkler bize ait. Ancak tasarım kimliksiz. Kültürümüz, bize has bir değerimiz görünür değil” açıklaması yaptı.

Gazeteci Öznur Küçüker Sirene, "Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli gibi kendi alanında efsane iki ismi bu kılık kıyafet içine sokan zihniyette asla iyi niyet aramam, kusura bakmayın. Rezalet" ifadelerini kullandı. Gazeteci Fatma Barbarosoğlu ise, "Tasarım kötü, kumaş seçimi yanlış, dikiş kötü. Bilhassa yapılmış. Düşüne taşına tasarlanmış kasıtlı acemilik" sözleri ile tepki gösterdi. Tarihçi Mustafa Armağan da, "İsrailli sporcular da dikey mavi-beyaz giysilerle gitmiş Paris'e. Bu nasıl tesadüf? Yahudi Vakko'ya giysi yaptırırsan olacağı bu" diye yazdı.