Minibüs kaldırıma çıkıp yayalara çarptı: 2 yaralı

Minibüs kaldırıma çıkıp yayalara çarptı: 2 yaralı

16:4217/10/2025, Cuma
IHA
ADANA'DA KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS KALDIRIMA ÇIKIP 2 KİŞİYİ YARALADI, O ANLAR ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.
ADANA’DA KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS KALDIRIMA ÇIKIP 2 KİŞİYİ YARALADI, O ANLAR ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Adana’da kontrolden çıkan minibüs kaldırıma çıkıp 2 kişiyi yaraladı, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre K.D., idaresindeki 01 M 0756 plakalı yolcu minibüsünün hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan minibüs yayalar A.Ş.S. ve R.Ö.’ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

#Adana
#Kaza
#Minibüs
