Minik Belinay'dan yürekleri ısıtan motif: Filistinli kardeşlerini unutmadı

"Sevgiyle atan kalplerimiz mazlum çocukların yaralarına barış motifi olsun" diyerek yola çıkan Erzurum Barbaros İlköğretim Okulu Öğrencisi Belinay Araz, danışman öğretmeni Murat Özer'inde desteğiyle Filistin bayraklı bir motif yaptı. Filistin ve Gazze'deki insanları desteklemek ve onların sesi olmak için böyle bir fikrin doğduğunu söyleyen Minik Belinay, "Taşları boyayarak bir Filistin bayrağı motifi ortaya çıkardım. Orada olan bitene, ölen çocuklara duyarsız kalamayız. Çocuklar ölmesin, çocuklar oynasın. Çocuklar ölmesin, çocuklar yarışsın. Çocuklar ölmesin, çocuklar hep mutlu olsun.