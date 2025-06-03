Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Minik Belinay'dan yürekleri ısıtan motif: Filistinli kardeşlerini unutmadı

Minik Belinay'dan yürekleri ısıtan motif: Filistinli kardeşlerini unutmadı

09:573/06/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Erzurum Barbaros İlköğretim Okulu Öğrencisi Belinay Araz
Erzurum Barbaros İlköğretim Okulu Öğrencisi Belinay Araz

Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda yaptığı Filistin bayraklı motifle yürekli ısıtan Belinay Araz, verdiği mesajlarla da duygulandırdı.

"Sevgiyle atan kalplerimiz mazlum çocukların yaralarına barış motifi olsun" diyerek yola çıkan Erzurum Barbaros İlköğretim Okulu Öğrencisi Belinay Araz, danışman öğretmeni Murat Özer'inde desteğiyle Filistin bayraklı bir motif yaptı. Filistin ve Gazze'deki insanları desteklemek ve onların sesi olmak için böyle bir fikrin doğduğunu söyleyen Minik Belinay, "Taşları boyayarak bir Filistin bayrağı motifi ortaya çıkardım. Orada olan bitene, ölen çocuklara duyarsız kalamayız. Çocuklar ölmesin, çocuklar oynasın. Çocuklar ölmesin, çocuklar yarışsın. Çocuklar ölmesin, çocuklar hep mutlu olsun.


Akıl ve Zeka Oyunları Federasyon Başkanı Şaban Kurt, Erzurum motif birincisi Belinay Araz'ı bu duyarlı ve örnek duruşundan dolayı tebrik etti.



#filistin
#gazze
#turnuva
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyanın oksijeni ne zaman tükenecek? Oksijen biterse insanlık ne yapacak?