MİT'in operasyonuyla Gazze'den çıkartılan Filistinli Basyuni ailesinin oğlu: Annem ve babama kendi aileleriymiş gibi davrandılar

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'te abluka altındaki Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların ardından Alman vatandaşı olan Filistin kökenli Basyuni ailesi de bombardıman altında kaldı.





Yaşlı çiftin oğlu Loay Basyuni, kronik rahatsızlığı bulunan anne Alya el-Basyuni ile baba Muhammed el-Basyuni'yi bölgeden çıkarmak için önce Almanya ve ABD makamlarından talepte bulundu ancak bu isteği karşılıksız kaldı.





Uluslararası Kızılhaç Komitesinden de beklediği desteği bulamayan Loay Basyuni'nin ailesine yardımcı olmak MİT devreye girdi.









MİT düğmeye bastı





"Güvene Yolculuk" adı verilen operasyon için MİT düğmeye bastı.





MİT'in Mısır istihbaratının desteğini de alarak gerçekleştirdiği başarılı tahliye operasyonuyla Gazze'den çıkarılan 75 yaşındaki Muhammed el-Basyuni ile 70 yaşındaki Alya el-Basyuni, yaşadıklarını anlattı.





Baba Basyuni Alman vatandaşlıkları da olduğunu ifade ederek, Kasım 2023'te Gazze Şeridi'nden Almanya'ya çıkmayı planladıklarını ancak 7 Ekim 2023'teki saldırılar sonrası planlarının devre dışı kaldığını belirtti.









Filistinli Basyuni ailesinin oğlu Loay el-Basyuni





Sosyal medya hesabından ailesiyle fotoğraf paylaşan NASA'yla çalışan Füze Mühendisliği Ekibi Direktörü Loay el-Basyuni, ''Hiç kimse benim Türk hükümetinden gördüğüm özen ve ilginin seviyesine ulaşamadı. Annem ve babama kendilerininmiş gibi davrandılar. Onlara asla yeterince teşekkür edemem'' ifadelerini kullandı.





No one went to the level of care and attention I received from Turkish government. They treated my parents as their own.

I can never thank them enough

Thank you Türkiye ❤️🇹🇷

They made it possible for me to see my parents again

From Gaza city to Istanbul with nothing but love pic.twitter.com/BTWpmjMDaS — Loay Elbasyouni (@AstroLoay) February 11, 2024





"Türkiye'nin bizim için devreye girdiğini öğrendik"





Selahaddin Caddesi dahil olmak üzere tüm yolların büyük tahribata uğradığını ve ambulansın zaman zaman büyük zorluklarla alternatif yollar kullandığını ifade eden Basyuni, "İkinci gün saat 20.00 civarı, Refah'ta kurulan Amerikan Sahra Hastanesine geldik. Geceyi burada dondurucu soğukta tek bir battaniyeyle geçirmek zorunda kaldık" diye konuştu.





O geceyi hem üşüyerek hem aç ve susuz geçirdiklerini söyleyen baba Basyuni, "Üçüncü günün sabahı bir telefonla Türk Büyükelçiliğinin bizim için devreye girdiğini öğrendik. Sonra eşimle sınıra vardığımızda Almanya ve Türkiye büyükelçiliklerinden yetkililer bizi karşıladı" dedi.



