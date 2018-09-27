​Müge Anlı Arakan'a mahalle kurdu

Başarılı sunucu Müge Anlı, ardından zulümden kaçan Arakanlı Müslümanlar için ''Arakan için iyilikte yarışalım'' kampanyası düzenledi. Toplam 492 konteynır ve ev yaptırılmasına vesile olan Anlı, Türkiye'den uzanan yardım eli sayesinde yeni bir kasaba kurmayı başardı. Müge Anlı ve ekibinin çağrısıyla düzenlenen bölgeye, ''Müge Anlı ve Dostları Mahallesi'' adı verildi.

'Şimdi sıra bizde' dedi

Anlı, ''Bundan 100 yıl önce, Birinci Dünya Savaşı döneminde Bangladeşliler Türk askerine yardım için bir Cuma namazı çıkışında para toplamışlardı, şimdi sıra bizde'' çağrısıyla tüm Türkiye'yi desteğe çağırmıştı.

Müge Anlı'nın ''Arakan için iyilikte yarışalım'' kampanyası sonucunda, toplam 492 konteynır ve ev yaptırıldı. Müge Anlı ve ekibinin çağrısıyla düzenlenen bölgeye, adı verildi.

HAYAT Müge Anlı'dan ilginç gaf

HAYAT Müge Anlı tatilde de durmuyor