Murat Kekilli yerli otomobil için yazdığı şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı: Türkiyem ayağa kalk

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Irak'ta ele geçirilen SA-18 füzeleri: İstihbarata büyük iş düşüyor

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen bir operasyonda PKK'lı teröristlere ait SA-18 omuzdan atılan hava savunma füzesinin ele geçirilmesi, bölgedeki hava operasyonlarının güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Bilindiği üzere 2016 yılında PKK'lı teröristlerce ateşlenen SA-18 füzesi bir helikopterimizi düşürmüş ve iki pilotumuz şehit olmuştu. PKK'nın elindeki bu tür füzeler konusunda istihbarata önemli iş düştüğünü belirten uzmanlar, "ATAK ve genel maksat helikopterlerine takılan sistemler etkili oluyor ancak bu füzeler bölgedeki hava operasyonları için hala bir tehdit unsuru" değerlendirmesinde bulundu.