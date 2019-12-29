Hayat Murat Kekilli yerli otomobil için yazdığı şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı Türkiyem ayağa kalk
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Murat Kekilli yerli otomobil için şarkı yaptı

Murat Kekilli yerli otomobil için yazdığı şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı: Türkiyem ayağa kalk

Türkiye’nin merakla beklediği yerli otomobilin üstündeki örtünün kalkmasının ardından yıllar önce yarım kalan Devrim hayali gerçek oldu. Heyecanla beklenen yerli otomobilin tanıtımı sonrası şarkıcı Murat Kekilli sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'nin yerli otomobili için seslendirdiği şarkıyı takipçileriyle paylaştı. Kekilli'nin paylaşımı kısa sürede büyük beğeni toplarken Kekilli paylaşımına 'Yerli aracımızın ihtişamı ve güzelliği karşısında eserimizin sönük kalacağını düşünebilirsiniz. Lakin milli duygularımızın kabardığı bir dönemde naçizane paylaşımımızı da hoş göreceğinizi umuyorum.' notunu düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOGG
TOGG

Türkiye’nin Otomobili”nin tanıtım toplantısı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Bilişim Vadisi’nde “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması” ile yapıldı.

Tanıtımda sunulan her iki araçta büyük beğeni toplarken şarkıcı Murat Kekilli'de araçlara olan hayranlığını sosyal medya hesabından paylaştığı ve kendisinin seslendirdiği şarkı ile gösterdi.

Murat Kekilli

Kısa sürede beğeni topladı

Murat Kekilli'nin paylaşımı kısa sürede beğeni toplarken Kekilli, şarkıyı sosyal medya hesabından “Yerli aracımızın ihtişamı ve güzelliği karşısında eserimizin sönük kalacağını düşünebilirsiniz. Lakin milli duygularımızın kabardığı bir dönemde naçizane paylaşımımızı da hoş göreceğinizi umuyorum” mesajıyla paylaştı.

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