Murat Kekilli yerli otomobil için yazdığı şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı: Türkiyem ayağa kalk

Türkiye’nin Otomobili”nin tanıtım toplantısı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Bilişim Vadisi’nde “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması” ile yapıldı.
Tanıtımda sunulan her iki araçta büyük beğeni toplarken şarkıcı Murat Kekilli'de araçlara olan hayranlığını sosyal medya hesabından paylaştığı ve kendisinin seslendirdiği şarkı ile gösterdi.
Kısa sürede beğeni topladı
Murat Kekilli'nin paylaşımı kısa sürede beğeni toplarken Kekilli, şarkıyı sosyal medya hesabından “Yerli aracımızın ihtişamı ve güzelliği karşısında eserimizin sönük kalacağını düşünebilirsiniz. Lakin milli duygularımızın kabardığı bir dönemde naçizane paylaşımımızı da hoş göreceğinizi umuyorum” mesajıyla paylaştı.
Yerli aracımızın ihtişamı ve güzelliği karşısında eserimizin sönük kalacağını düşünebilirsiniz.Lakin milli duygularımızın kabardığı bir dönemde naçizane paylaşımımızı da hoş göreceğinizi umuyorum.🇹🇷 pic.twitter.com/3Cplkyy2eG
Yerli aracımızın ihtişamı ve güzelliği karşısında eserimizin sönük kalacağını düşünebilirsiniz.Lakin milli duygularımızın kabardığı bir dönemde naçizane paylaşımımızı da hoş göreceğinizi umuyorum.🇹🇷 pic.twitter.com/3Cplkyy2eG— Murat KEKİLLİ (@kekillimurat) December 28, 2019