Murat Ülker 'Bilgiden daha önemlisi var' diyerek paylaştı: Yapay zeka ne kadar geri zekalı?

Kişisel web sitesinde farklı konu başlıkları altındaki deneyimlerini okurlarıyla paylaşmaya devam eden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, bu kez İsmet Berkan'ın 'Yapay zekanın insana kıyasla ne kadar geri zekalı olduğunu öğrenmek ister misiniz?' başlıklı yazısını ele aldı.





Ülker, yazısında şu ifadelere yer verdi;

Yapay zeka ne kadar geri zekalı?

Çok kitap okumuş olmak çok bilgili olmak anlamına gelmez ama yine de kitap okumak bizi biz yapar.





Okumanın bize kattığı şeylerin ilk akla geleni bilgidir.





Ama bilgiden daha önemlisi var: Küçük yaştan itibaren okumak, bizim dil yeteneğimizi geliştirir. Önce kendi ana dilimizde, sonra eğer öğreniyorsak yabancı bir dilde bol bol okumak, kelime hazinemizi ve dolayısıyla da düşüncemizin sınırlarını genişletir.





‘Düşünce dilde oluşur.’ J. P. Sartre

Biz ‘zeka’ ile ‘akıl’ı birbirine karıştırıyoruz. Bunlar beynimizin yarattığı kavramlardır, birbiriyle bağlantılıdır ama farklıdır.





Zeki insan çok bilgili yani akıllı olmayabiliyor veya akıllı insan da çabuk adapte olamıyor, hazırcevap olamayabiliyor.





Yapay Zeka ise şimdiye kadar üretilen ve dijital kaynaklarda bulunan her şeyi okumuş, öğrenmiş olmasına rağmen saçmalayabiliyor.





Zira çok gezen mi, çok okuyan mı demişler?

Bence hem çok gezmek, hem çok okumak, ama konuya bağlamında çabuk adapte olabilmek daha önemlidir.





Onun için okumaya, gezmeye, istişareye devam!







