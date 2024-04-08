Murat Ülker 'Bilgiden daha önemlisi var' diyerek paylaştı: Yapay zeka ne kadar geri zekalı?

Yapay zeka ne kadar geri zekalı?
Çok kitap okumuş olmak çok bilgili olmak anlamına gelmez ama yine de kitap okumak bizi biz yapar.
Okumanın bize kattığı şeylerin ilk akla geleni bilgidir.
Biz ‘zeka’ ile ‘akıl’ı birbirine karıştırıyoruz. Bunlar beynimizin yarattığı kavramlardır, birbiriyle bağlantılıdır ama farklıdır.
Zeki insan çok bilgili yani akıllı olmayabiliyor veya akıllı insan da çabuk adapte olamıyor, hazırcevap olamayabiliyor.
Yapay Zeka ise şimdiye kadar üretilen ve dijital kaynaklarda bulunan her şeyi okumuş, öğrenmiş olmasına rağmen saçmalayabiliyor.
Zira çok gezen mi, çok okuyan mı demişler?
Bence hem çok gezmek, hem çok okumak, ama konuya bağlamında çabuk adapte olabilmek daha önemlidir.
Onun için okumaya, gezmeye, istişareye devam!