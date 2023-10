Murat Ülker 'İnanmakta zorlanıyorum' diyerek paylaştı: Tarihi olaylar gerçekten bildiğiniz gibi mi?

Hindistan’a gelirsek, Buda ve İsa arasında en çarpıcı benzerlik yaşam öyküleri.

Her ikisi de “el değmemiş” bir kadından doğuyor, her ikisi de dünyaya geldikleri sırada, göksel varlıklar bu olayı bebeğin gelecekteki görkemini önceden haber verecek yaşlı bir azize bildiriyor. Her ikisi de eski bir kehaneti yerine getiriyor ve büyüyünce her ikisi de “gezici bir çileci ve vaiz” olarak yaşıyor. Her ikisi de hastaları iyileştirebiliyor. Her ikisinde de ölümden sonra kurtuluş amacı çok önemli. Hatta Krişnacılığın Hristiyanlığın bozulmuş bir biçimi olabileceği yönünde kuramsal bir olasılık bulunuyor. MÖ 2. yüzyılda Sanskrit dilbilgisi uzmanı Patanjali yoga üzerine standart bir metin derliyor. Yoga zihinsel durumların durdurulması olarak tanımlanıyor. Bu dönemde Çin Büyükelçisine Çin sarayına armağan olarak götürmesi için Budist metinleri veriliyor MS 1. yüzyıla gelindiğinde Budizm Çin’e ulaşıyor. Çin’de Han hanedanı sırasında “doğru davranış “ anlayışı her şeye amahep çin evrenbilimi bağlamında hakim. Bir tür gökbilimsel Konfüçyüsçülük olarak evrende düzenlenmiş bir uyum olduğunu varsayıyor ancak bu düzenin doğaüstü tanrısal bir varlığın takdiri olduğunu varsaymıyorlar.