|
Hayat

Murat Ülker 'Ne muazzam bir macera' diyerek paylaştı: Fatih Aksu yelkenlisiyle dünya turunu 5 yılda tamamladı

İstanbul'dan 5 yıl önce 'Blue' isimli yelkenli tekneyle dünya turuna çıkan 51 yaşındaki Fatih Aksu, yolculuğunu Datça'da tamamlamıştı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Aksu'nun coşkulu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ülker paylaşımında, "Ne muazzam bir macera. Yaşam öyküsüne 35 feet yelkenlisiyle unutulmaz bir deneyim eklemiş" ifadelerini kullandı.

Pınar Görgü
17:28 - 25/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:36 - 25/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker

Fatih Aksu, 2019 yılında başladığı dünya turunu, 5 yıl boyunca süren zorlu ve heyecan dolu bir yolculuğun ardından tamamladı. Blue Horizon isimli yelkenlisiyle toplamda 35 bin deniz mili kat eden Aksu, üç okyanusu aşarak dünyanın çeşitli noktalarını ziyaret etti.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dünya turunu Datça'da tamamlayan Fatih Aksu'nun karşılandığı anı, sosyal medya hesabından okuyucularıyla paylaştı.

Murat Ülker: Ne muazzam bir macera!

Ülker paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Fatih Aksu, 5 yıl önce Pendik MarinTurk’ten yola çıktığı dünya turundan döndü.


Ne muazzam bir macera! Yaşam öyküsüne 35 feet yelkenlisiyle unutulmaz bir deneyim eklemiş.


MarinTurk’teki arkadaşlar da onu harika bir şekilde karşılamışlar. Mutluluğun paylaşıldığı bu coşkulu videoyu sizlerle de paylaşmak istedim"


#Murat Ülker
#Fatih Aksu
#dünya
#Yıldız Holding
2 gün önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Araba alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! İndirim kampanyaları 300 bin liraya kadar çıktı