Murat Ülker 'Ne muazzam bir macera' diyerek paylaştı: Fatih Aksu yelkenlisiyle dünya turunu 5 yılda tamamladı

Fatih Aksu, 2019 yılında başladığı dünya turunu, 5 yıl boyunca süren zorlu ve heyecan dolu bir yolculuğun ardından tamamladı. Blue Horizon isimli yelkenlisiyle toplamda 35 bin deniz mili kat eden Aksu, üç okyanusu aşarak dünyanın çeşitli noktalarını ziyaret etti.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dünya turunu Datça'da tamamlayan Fatih Aksu'nun karşılandığı anı, sosyal medya hesabından okuyucularıyla paylaştı.

Murat Ülker: Ne muazzam bir macera!

Ülker paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Fatih Aksu, 5 yıl önce Pendik MarinTurk’ten yola çıktığı dünya turundan döndü.





Ne muazzam bir macera! Yaşam öyküsüne 35 feet yelkenlisiyle unutulmaz bir deneyim eklemiş.





MarinTurk’teki arkadaşlar da onu harika bir şekilde karşılamışlar. Mutluluğun paylaşıldığı bu coşkulu videoyu sizlerle de paylaşmak istedim"



