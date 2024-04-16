Murat Ülker tartışmalara son noktayı koydu: Bitki bazlı süt daha mı yararlı?

Ülker, "Bitki bazlı süt alternatiflerinin “sağlıklı beslenmeyi” tercih eden tüketiciler arasında popülerlik kazanması haliyle sağlık açısından daha iyi bir seçenek olduğu algısını yarattı. Ancak Minnesota Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi Beslenme Koordinasyon Merkezi’nin (University of Minnesota School of Public Health Nutrition Coordinating Center) son çalışması, bu algının gerçeklikle uyuşmadığını ve çoğu bitki bazlı alternatifin, özellikle kalsiyum, D vitamini ve protein açısından inek sütüne kıyasla eksik kaldığını gözler önüne serdi. Yani bu bulguya göre süt tüketicilerinin bitkisel mi hayvansal mı kararını verirken kriterlerini yeniden gözden geçirmesi gerekebilir. Kuşku yok ki bu konuda kesin bir sonuca ulaşmak için daha fazla araştırma gerekiyor.

Besin alternatiflerini gözden geçirirken sadece ürün etiketlerini incelemek ve besin içeriğini değerlendirmek değil, aynı zamanda dengeli bir beslenme için diğer kalsiyum ve D vitamini kaynaklarının da dikkate alınması önemli görünüyor. Öte yandan geleneksel süt ürünlerinin obezite riskini azaltabileceği ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkileri olduğuna yönelik araştırmaların olduğunu da belirtmek gerekir. Ama bunların kesin olarak kabulü için daha fazla özellikle diğer araştırmaların analizlerini yapan meta analizlere ihtiyaç var ve hangi sonuç olumlu olursa rekabetin o yönde gelişeceği düşünülürse araştırma sonuçlarını okurken de çok dikkatli olmak, kimin ne amaçla yaptırdığına odaklanmak gerekir" ifadelerini kullandı.