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Murat Ülker tartışmalara son noktayı koydu: Bitki bazlı süt daha mı yararlı?

Tarih, sanat, ekonomi alanlarındaki deneyimlerini kişisel internet sitesinde paylaşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, tüm bildiklerinizi unutturacak yeni bir araştırma sonucunu yayımladı. Bitki bazlı süt daha sağlıklı, daha yararlı mı? Yapılan çalışma, bitki bazlı alternatifin özellikle kalsiyum, D vitamini ve protein açısından inek sütüne kıyasla eksik kaldığını gözler önüne serdi.

Pınar Görgü
11:11 - 16/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker

Kişisel internet sitesinde yayımladığı yazılarıyla dikkat çeken Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Minnesota Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi Beslenme Koordinasyon Merkezi’nin ezber bozan bir araştırma sonucunu paylaştı.

BİTKİ BAZLI SÜT DAHA SAĞLIKLI, DAHA YARARLI MI?

Ülker, "Bitki bazlı süt alternatiflerinin “sağlıklı beslenmeyi” tercih eden tüketiciler arasında popülerlik kazanması haliyle sağlık açısından daha iyi bir seçenek olduğu algısını yarattı. Ancak Minnesota Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi Beslenme Koordinasyon Merkezi’nin (University of Minnesota School of Public Health Nutrition Coordinating Center) son çalışması, bu algının gerçeklikle uyuşmadığını ve çoğu bitki bazlı alternatifin, özellikle kalsiyum, D vitamini ve protein açısından inek sütüne kıyasla eksik kaldığını gözler önüne serdi. Yani bu bulguya göre süt tüketicilerinin bitkisel mi hayvansal mı kararını verirken kriterlerini yeniden gözden geçirmesi gerekebilir. Kuşku yok ki bu konuda kesin bir sonuca ulaşmak için daha fazla araştırma gerekiyor.


Besin alternatiflerini gözden geçirirken sadece ürün etiketlerini incelemek ve besin içeriğini değerlendirmek değil, aynı zamanda dengeli bir beslenme için diğer kalsiyum ve D vitamini kaynaklarının da dikkate alınması önemli görünüyor. Öte yandan geleneksel süt ürünlerinin obezite riskini azaltabileceği ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkileri olduğuna yönelik araştırmaların olduğunu da belirtmek gerekir. Ama bunların kesin olarak kabulü için daha fazla özellikle diğer araştırmaların analizlerini yapan meta analizlere ihtiyaç var ve hangi sonuç olumlu olursa rekabetin o yönde gelişeceği düşünülürse araştırma sonuçlarını okurken de çok dikkatli olmak, kimin ne amaçla yaptırdığına odaklanmak gerekir" ifadelerini kullandı.


#sağlıklı beslenme
#Murat Ülker
#Yıldız Holding
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