Murat Ülker yazdı: 'Gönüllülüğün öncü ismi Gülsen Ataseven'

Dr. Gülsen Ataseven’in, Gaziantep’te başlayan hayatından Türkiye’nin ilk kadın askeri öğrencilerinden biri olmasına, kadınların eğitimi ve toplumsal dayanışma için yürüttüğü gönüllülük çalışmalarına kadar uzanan yolculuğu, bu eserde bir araya getirildi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis ile GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kayınvalidesi Dr. Gülsen Ataseven’in hayatını konu alan kitabı, kişisel internet sitesinde okurlarıyla paylaştı.

Murat Ülker'in yazısı şu şekilde;

Hayatını baştan sona insanlığa adayan, cesareti ve inancıyla örnek bir yol çizen sevgili kayınvalidem Gülsen Hanım’ın ilham verici öyküsü artık bir kitapta okurla buluşuyor.

Gaziantep’te başlayan yaşamı; Türkiye’nin ilk kadın askeri öğrencilerinden biri olarak gösterdiği kararlılık; kadınların eğitimi, toplumsal dayanışma, gönüllülük ve hizmet odaklı sivil toplum çalışmaları…

Bu kitap tüm bu adımları; kurduğu dernek ve vakıfları, “Şadırvan” dergisinin doğuşunu ve yıllara yayılan özverili emekle dolu hayatını bir araya getiriyor.

Bu değerli hikâyeyi okurken, Gülsen Hanım’ın en büyük destekçilerinden biri olan merhum Prof. Dr. Asaf Ataseven’in duruşunu ve hayata bakışını da hatırlamamak mümkün değil. Hakkaniyetten yana tavizsiz yaşamı, aile değerlerine ve topluma hizmet anlayışına güçlü bir zemin oluşturmuştu.

(Asaf Bey ile ilgili daha önce yazdığım yazı: https://muratulker.com/asaf-bey-haktan-yanaydi-tavizsizdi/

Okurken Gülsen Hanım’ın kadınların hayatına nasıl dokunduğunu, toplumumuza duyduğu sarsılmaz inancı ve bağlılığını, dayanışma kültürüne verdiği değeri; fedakârlıkla, aşkın bir amaç uğruna harcadığı zaman ve emeği tüm yönleriyle göreceksiniz.

Bu eser yalnızca bir biyografi değil;

Yaşama dokunmuş, iz bırakmış bir hayatın sesine kulak vermeye bir davet.

Gülsen Hanım’ın hikâyesinin, daha iyi bir dünya için “iyilik” ve “gönüllülük” diyebilen herkese ilham olacağına inanıyorum.