Müsekkin Yağmurlar Zamanı okuyucuya emanet

Müsekkin Yağmurlar Zamanı okuyucuya emanet

04:0030/10/2025, Perşembe
G: 30/10/2025, Perşembe
Müsekkin Yağmurlar Zamanı
Müsekkin Yağmurlar Zamanı

SEVDE YILMAZ

Emrah Ekmen’in “Müsekkin Yağmurlar Zamanı” adlı şiir kitabı Babek Yayınları’ndan çıktı.

Lise yıllarında edebiyata duyduğu ilgi, zamanla şiir yazmaya dönüşen Ekmen, hayatın farklı kesitlerinden esinlenerek dizelerini kaleme aldı. Kitabında aşk, yalnızlık, ilahi aşk, hasret gibi konuları işleyen Ekmen, şiirlerinde zaman zaman karamsar bir dil kullandığını, Gazze’ye ve Narin’e de atıfta bulunduğunu söyledi. “Müsekkin Yağmurlar Zamanı” kitabının 6 yıllık bir emeğin sonucu olduğunun altını çizen şair, şunları söyledi: “Bu kitap, benim zamansal olarak en çok şiirle kendi hayatımı, ruh halimi, hakikat arayışlarımı yoğurduğum dönem şiiri. Bu kitapta neredeyse bana dair her türlü arayış mevcut. 40 yıllık bir yaşantının samimi bir ifadesi. Bu yüzden benim için özel bir kitap.”


DÜNYAYA ANLAM KATMA ÇABASI

Ekmen, kitabın isminin oğluna yazdığı bir şiirin başlığından geldiğini belirterek, oğlunun hayatına girmesiyle daha sakin bir döneme girdiğini aktardı. Şiirin ruh halleriyle, kelimelerle ortaya konulması ve dünyaya anlam katma çabası olduğunu belirten şair, şiirin kendisinde yansıttığı duyguları şöyle anlattı: “Şiir yalnızlığı, korkuları, özlemi, hasreti, sevgiyi ve aşkı aynı kalp dünyalarına aktarma çabası, insanlara ve hayata dair hakikat arayışı, evrene bırakılacak en manidar yazıt, okudukça, anlamlandırdıkça başkalaşan, insanlara en eski ve bitmeyecek bir sesleniş.”


