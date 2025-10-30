Müsekkin Yağmurlar Zamanı okuyucuya emanet

Lise yıllarında edebiyata duyduğu ilgi, zamanla şiir yazmaya dönüşen Ekmen, hayatın farklı kesitlerinden esinlenerek dizelerini kaleme aldı. Kitabında aşk, yalnızlık, ilahi aşk, hasret gibi konuları işleyen Ekmen, şiirlerinde zaman zaman karamsar bir dil kullandığını, Gazze’ye ve Narin’e de atıfta bulunduğunu söyledi. “Müsekkin Yağmurlar Zamanı” kitabının 6 yıllık bir emeğin sonucu olduğunun altını çizen şair, şunları söyledi: “Bu kitap, benim zamansal olarak en çok şiirle kendi hayatımı, ruh halimi, hakikat arayışlarımı yoğurduğum dönem şiiri. Bu kitapta neredeyse bana dair her türlü arayış mevcut. 40 yıllık bir yaşantının samimi bir ifadesi. Bu yüzden benim için özel bir kitap.”