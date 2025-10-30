Ödüle layık olmayı dilediler

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek’in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’nin 2025 yılı kazananları açıklandı. Bu sene 12’ncisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’nde 8 dalda 9 isim ödüle layık görüldü. Ödülleri, M. Fatih Andı, Turan Karataş, Ahmet Murat Özel, Melike Günyüz, Samed Karagöz ve Bedir Acar’dan oluşan jüri belirledi. Ödüller, daha sonra ilan edilecek bir tarihte düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek. Ödül alan isimler, Yeni Şafak’a konuşarak duygu ve düşüncelerini ifade etti.





Yeni Şafak çizeri Hasan Aycın

DEDEMİN ARKADAŞLARI ZANNEDERDİM

“Necip Fazıl Saygı Ödülü”ne layık görülen gazetemiz çizeri Hasan Aycın, Mehmet Akif Ersoy, Ömer Nasuhi Bilmen, Hasan Basri Çantay ve Necip Fazıl Kısakürek gibi isimleri çocukken dedesinden sıkça duyduğunu ve bunları dedesinin arkadaşları zannettiğini belirterek şunları söyledi: “Bir kısmıyla sonradan görüşmelerim oldu. Bunlar arasında en çok iz bırakanlardan biri Necip Fazıl’dır. Üniversite yıllarında özellikle üstatla ilişkilerimiz oldu ve çizgiye de o zamanlar başlamış oldum. Necip Fazıl, seslerin kesildiği bir zamanda çok yüksek bir ses olarak bende bir karşılık buldu. Sanatı, edebiyatı apayrı bir şeydi. Zaten ondan devraldığımız çizgi üstünde görüyorum ben kendimi. Hayatımda işaret fişeği bir isimdir benim için Necip Fazıl. Onun adına bir ödüle layık görülmek sevindirici. İnşallah layık olurum.”





Celal Fedai

ATEŞİ ALDIĞIM KİŞİ NECİP FAZIL’DI

Şiir Ödülü'nü kazanan Celal Fedai, “On beş, on altı yaşlarında Necip Fazıl’ın şiirlerini okumuş olmanın verdiği neşve, bana şimdi bu satırları yazdırıyor. Milyon benzerim gibi ben de onun fevkalade mühim poetik ve politik aksiyonundan etkilendim. İsmet Özel, Cahit Zarifoğlu, Sezai Karakoç gibi başka büyük şairlerimizden de etkilendim elbette ama ateşi aldığım kişi o oldu. Bu bakımdan bu ödül beni gönendirdi. Tabii bir ödül, ‘Siz ona layıksınız’, diye verilmez. ‘layık olasınız’ diye de verilir. Layık olmak nasip olur inşallah” şeklinde konuştu.





Tarık Tufan

FARKINA VARILDIĞININ İŞARETİDİR

Hikâye-Roman Ödülü’nün sahibi Tarık Tufan, “Türk edebiyatının zirve isimlerinden Necip Fazıl adına düzenlenen roman ödülünü kazanmaktan onur ve mutluluk duydum. Romancı uzun yazma süreçlerini yalnız geçirir. Ödüller ve okurların geri dönüşleri romancının anlattığı hikâyelerin boşlukta kaybolmadığının, bir yerlerde birilerinin dünyasında karşılık bulduğunun, farkına varıldığının işaretidir. Romancı böylece bir nebze teselli bulur ve yeni hikâyelerin peşinde, yeni yalnızlıklara doğru yol alır” diyerek duygularını aktardı.





Peren Birsaygılı Mut

FİLİSTİN ÇALIŞMALARINDA ÖNCÜ OLMAMIZI İSTERİM

Fikir-Araştırma Ödülü'ne değer görülen Peren Birsaygılı Mut, şöyle konuştu: “Öncelikle hayatı boyunca yazmayı ve mücadele etmeyi bırakmayan büyük şair, yazar, fikir ve aksiyon insanı Necip Fazıl Kısakürek adına düzenlenen bu kıymetli ödülü almaktan onur duydum. Uzun yıllardır Filistin edebiyatı, kültürü ve sanatı üzerine çalışıyorum. Ülkemizde özellikle son yıllarda Filistin çalışmaları alanında çok güzel işler yapılmaya başladı. Ve bundan sonrası için de gerçekten hem çok umutlu hem de heyecanlı olduğumu söylemek istiyorum.”





Bayram Bilge Tokel

ONUR VERİCİ

Müzik Ödülü'ne değer görülen Bayram Bilge Tokel, “Necip Fazıl gibi şiirimizin, edebiyatımızın düşünce hayatımızın, fikir hayatımızın köşe taşı isimlerden birinin adına verilen böyle bir ödüle layık görülmek onur verici. Çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle diğer ödül alan arkadaşları da kutluyorum” dedi.





Merve Uygun

KELİMELERİM KARŞILIK BULDU

İlk Eserler Ödülü’ne değer bulunanlardan Merve Uygun, “Necip Fazıl ile çok küçük yaşlarda tanıştım. Evimizdeki kütüphanede çoğu kitabı vardı. Çocukken Sakarya şiirinin çoğu dizeleri ezberimdeydi. Kişisel tarihim dışında onun Türk şiirindeki konumunu sorgulamaya zaten gerek yok. Böyle saygın bir ödüle layık görüldüğüm için kendimi mutlu hissediyorum. Kelimelerimin karşılık bulduğunu hissediyorum” ifadelerini kullandı.





Hasan Bozdaş

ŞİİRLE KURDUĞUM BAĞIN TEYİDİ

İlk Eserler Ödülü'ne değer bulunan bir diğer isim Hasan Bozdaş da, “Ödüle değer görülmek elbette bir mutluluk kaynağı. Şiirle kurduğum içsel ve köklü bağın bir anlamda teyidi. Yine Necip Fazıl Kısakürek gibi bir şair adına verilmesi ise bu kıymeti ziyadeleştiriyor” diyerek mutluluğunu paylaştı.





Ayşe Sevim

BU YOLDA ŞEVKLE YÜRÜMEMİ SAĞLAYACAK

Çocuk Edebiyatı Ödülü’nün sahibi Ayşe Sevim, “Çoğu zaman ‘büyüklerin dünyası’ karmaşık, ‘çocuklarınki’ ise basit zannediliyor. Çocuklar sahici olanı talep ederler. Çocuklar için yazarken bu sahicilik ve öz meselesini önemsedim. Aldığım ödülü, yaptığım şeyin ‘görülmesi’ olarak kabul ediyorum. Bu yolda daha şevkle yürümemi sağlayacak bir ödül oldu bu. Umarım daha güzel ve daha gerçek işler yapabiliriz” şeklinde konuştu.





YAŞANAN TRAJEDİYİ UNUTTURMADI

Modern Arap sanatının biçimsel ve düşünsel temellerini attığı eserlerinde savaş, sürgün ve hafıza temalarını derin bir etik duyarlılıkla ele alan, coğrafyada yaşanan trajediyi unutturmamaya çalışan eserleriyle Dia al-Azzawi da “Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü”ne layık görüldü.



