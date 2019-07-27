Müslüm Gürses davası sonuçlandı

Geçen ocak ayında savcılığa başvuran Muhterem Nur, şehit polis ve asker ailelerinin yararına düzenlenen açık arttırmada Müslüm Gürses’in sahte gömleği ile yüzüğünün satıldığını öne sürerek şikâyetçi olmuştu.

Uslu ve Işıksaçan, verdikleri ifadede söz konusu gömlek ile yüzüğün Müslüm Gürses’e ait olduğuna ilişkin herhangi bir duyuru yapmadıklarını söyledi. Verilen takipsizlik kararında da, yüzüğün sponsor bir kuyumcu tarafından hediye edildiği, gömleğin de Müslüm Gürses’i canlandıran Timuçin Esen’in giydiği gömlek olduğu belirtildi.