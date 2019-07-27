Hayat Müslüm Gürses davası sonuçlandı
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​Müslüm Gürses davasında karar belli oldu

Müslüm Gürses davası sonuçlandı

Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur, ‘Müslüm‘ filminin yapımcısı Mustafa Uslu ve Engelsiz Yaşam Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Tayyar Işıksaçan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Davaya takipsizlik kararı verildi.

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Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, filmin yapımcısı Mustafa Uslu'ya dava açmıştı.
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, filmin yapımcısı Mustafa Uslu'ya dava açmıştı.

Geçen ocak ayında savcılığa başvuran Muhterem Nur, şehit polis ve asker ailelerinin yararına düzenlenen açık arttırmada Müslüm Gürses’in sahte gömleği ile yüzüğünün satıldığını öne sürerek şikâyetçi olmuştu.

Uslu ve Işıksaçan, verdikleri ifadede söz konusu gömlek ile yüzüğün Müslüm Gürses’e ait olduğuna ilişkin herhangi bir duyuru yapmadıklarını söyledi. Verilen takipsizlik kararında da, yüzüğün sponsor bir kuyumcu tarafından hediye edildiği, gömleğin de Müslüm Gürses’i canlandıran Timuçin Esen’in giydiği gömlek olduğu belirtildi.

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