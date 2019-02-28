Hayat Müslüm yeniden vizyona girecek
AKTÜEL

Müslüm yeniden vizyona girecek

Müslüm yeniden vizyona girecek

Müslüm Gürses'in çarpıcı hayatına odaklanan film, usta sanatçının vefatının 6. yılı dolayısıyla 1 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Haber Merkezi AA
Müslüm filmi, 1 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.
Müslüm filmi, 1 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Gösterime girdiği günden itibaren büyük ilgi gören ve yaklaşık 6,5 milyon kişi tarafından izlenen "Müslüm" filmi, yeniden vizyona girecek.

Vefatının 6. yılı vesilesiyle tekrar vizyonda

Müslüm Gürses'in çarpıcı hayatına odaklanan film, usta sanatçının vefatının 6. yılı vesilesiyle 1 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Filmde, Gürses'in Şanlıurfa'daki çocukluğundan başlayıp Adana'da keşfedilmesine ve İstanbul'da yıldızlaşmasına kadar pek çok bilinmeyen yönü ele alınıyor. Can Ulkay ile "Ketche" ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç'ın yönetmenliğini yaptığı "Müslüm"ün yapımcılığını ise Mustafa Uslu üstlendi.

Filmde, Gürses'i Timuçin Esen, çocukluğunu Şahin Kendirci canlandırırken Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran da rol alıyor.

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HAYAT
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Acarlar Longozu tescil edildi
FOTOĞRAF 6
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Sakarya Nehri havzasında Karasu ile Kaynarca ilçeleri arasında 1562 hektarlık alanı kapsayan Acarlar Longozu, kentin önemli turizm merkezlerinden biri olarak gösteriliyor.
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1'inci derece doğal sit alanı olan longoz, yayın, kızıl kanat ve sazan balıklarının yaşama, beslenme ve üreme alanı durumunda.
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Ayrıca Acarlar Gölü Yaban Hayatı Koruma sahasında 235 farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
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Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Acarlar Longozu'nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescil edildiği belirtildi.
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Acarlar Longozu tescil edildi
Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük longoz ormanı olan Sakarya'daki Acarlar Longozu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescil edildi.


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