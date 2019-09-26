Mustafa Tahhan Hakk’a yürüdü

Eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın yakın dostlarından Mustafa Tahhan, 81 yaşında Hakk’a yürüdü. Dünya Müslüman Öğrenciler Kuruluşu (İİFSO) Kurucu Genel Başkanı olan Mustafa Tahhan, İstanbul Fatih’teki bir hastanede tedavi görüyordu. Mustafa Tahhan’ın cenazesi, 27 Eylül Cuma günü Fatih Camii’nde Cuma Namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

60 DİLDE KİTAPLAR YAYINLADI

Lübnan 1938 doğumlu olan Mustafa Tahhan, Orta eğitimini Suriye’de yapmış, 1964 tarihinde Kimya mühen?disliğinden mezun olmuştur. Aksiyoner yönü ağır basan Tahhan, IIFSO’nun kuruluşuna katılmış ve 1969’da aynı teşkilâtın malî işler müdürlüğüne getirilmiştir. 1971 yı?lında IIFSO genel sekreterliğine seçilen Tahhan, 1984 yı?lına dek bu görevde kalmış, bu süre içinde çoğunluğu Müslüman azınlıkların bulunduğu bölgelerde yaşayan Müslümanların dillerinde olmak üzere, yaklaşık 60 dilde kitaplar yayınlamıştır. Mustafa Tahhan’ın İstikamet ve Sapma Arasında İslami Hareket, el-Kıyade fi’l amelil İslâmî (2 cilt), Filistin el’Müslime, Nazarât fi vaku’l Müslimin, es-Sırau’l-Hadâri ve Devrü’ş-Şebâ’bi’l Müslim adlı eserleri bulunmaktadır.