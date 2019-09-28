Hayat Mustafa Tahhana veda
AKTÜEL

Mustafa Tahhan’a veda

Uluslararası İslam Öğrenci Organizasyonları Federasyonu (IIFSO) Kurucu Genel Başkanı Mustafa Tahhan, son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tahhan cenaze namazı Fatih Camii’nde kılındı.
Tahhan cenaze namazı Fatih Camii’nde kılındı.

Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın yakın çalışma arkadaşı olan Tahhan için dün Cuma Namazı sonrasında Fatih Camii’nde tören düzenlendi. Törende, Tahhan’ın eşi, oğulları ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti. Tahhan’ın cenazesi, Necmettin Erbakan’ın da kabrinin bulunduğu Merkezefendi Mezarlığı’na defnedildi.

MUSTAFA TAHHAN KİMDİR?

Mustafa Tahhan (Solda) ve Necmettin Erbakan

Mustafa Tahhan, Lübnan’ın kuzeyindeki Kuşa beldesinde 1940’ta dünyaya geldi. Tahhan, 1969 yılında Milletlerarası İslam Öğrenci Organizasyonları Federasyonunun (IIFSO) hayata geçirilmesine katkıda bulundu ve 1980’de kuruluşun Genel Sekreterliği görevine seçildi. Tahhan ayrıca, IIFSO’nun İslami Kitap Projesi’nin hazırlanmasına ve 70’ten fazla dile çevrilmesine bizzat nezaret etti. Arapça ve İngilizce yayımlanan El-Ahbar dergisinin istişare heyetinde yer alan Tahhan, Riyad’daki Uluslararası İslami Gençlik Sempozyumu’nun da Genel Sekreterliğine seçildi. Erbakan’ın yakın çalışma arkadaşları arasında yer alan ve Türkiye ile özel bağı bulunan Tahhan, “Tanıdığım Türkiye” ve “Türkiye’de Modern İslami Hareketler” kitaplarının yanısıra İslami konularda düşünce ve eğitim eserlerine imza attı.

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