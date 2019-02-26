Mustafa Uslu'dan Yılmaz Erdoğan'a 'Netflix' göndermesi Gişe rekoru kıran Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, ödül aldığı törende yaptığı konuşmada Yılmaz Erdoğan'ın Netflix kararına gönderme yaparak, "Siz bize ödül vermeye devam ettiğiniz sürece biz güzel filmler çekeceğiz ve emin olun bu filmleri sadece sinemalarda yayınlayacağız" dedi.

Haber Merkezi 26 Şubat 2019, 13:14 Son Güncelleme: 26 Şubat 2019, 13:16 DHA