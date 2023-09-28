Musul’da düğün felakete dönüştü

Irak’ın Musul şehrinde yaklaşık bin kişinin bulunduğu bir düğünün düzenlendiği salonda havai fişekten kaynaklanan çıkan yangında 93 kişi hayatını kaybederken, 100 kişi de yaralandı. Yetkililer, Musul’daki düğün salonu yangınının kundaklamadan kaynaklanmadığını, olayın güvenlik prosedürlerine uyulmaması sonucu meydana geldiğini açıkladı. Düğün salonunun yapımında yanıcı malzeme kullanıldığı ve bu sebepten havai fişeklerin yakılmasıyla tavanın tutuştuğu bildirildi. Ayrıca salonda acil çıkışların ve yangın söndürücülerin bulunmadığı kaydedildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de çatının hızlı bir şekilde alev alma anı görülüyor. Faciayla ilgili dokuz kişi tutuklanırken, Erbil’e kaçtığı tahmin edilen düğün salonu sahibi hakkında tutuklama kararı çıkarılırken, şüphelinin yakalanması için Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) makamlarıyla temasa geçildi. Gelin ve damadın ise hayatta oldukları, yaralandıkları için hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtiliyor. Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani de facianın ardından ardından ülke genelinde 3 günlük yas ilan etti. Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden de faciayla ilgili Irak’a başsağlığı mesajları iletildi.