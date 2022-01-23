Mutfaklar icat çöplüğü oldu: 'Zihni Sinir' projeleri

Hızla ilerleyen teknoloji, mutfak endüstrisinde de kendini gösterdi. Firmalar para kazanmak için ‘pes dedirten’ ürünler üretmeye başladı.

Son dönemde özellikle internet portallarında boy gösteren kendiliğinden karışan bardak, balık pulu temizleyici, yumurta sarısı ayırıcı, diş macunu sıkacağı, mısır koçanı ayıklayıcı, sebze ve meyve dilimleme aparatı gibi ürünler yok satıyor. Çoğu mutfakta ayda 1 kez bile kullanılmayan bu ürünlerin fiyatları da hiç azımsanacak gibi değil.

9 BİN LİRAYA YOĞURT MAKİNESİ

Mısır ayıklama aparatı 46 lira, muz dilimleyici 56 lira, sprey limon sıkma aparatı 26 lira, yumurta sarısı ayırıcı 200 lira, kendiliğinden karıştıran bardak 250 lira, mısır patlatma makinesi 500 lira, pamuk şeker makinesi 600 lira, meyve soyacağı 260 lira, yumurta haşlama makinesi 220 lira, yoğurt yapma makinesi 9 bin lira, biberon ısıtma makinesi 350 lira gibi fiyatlara satılıyor.

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İNSANI ÇÜRÜTÜYOR

Prof. Dr. Sinan Canan, insanın yaşamını kolaylaştırmayı vaat eden bu ürünlerin hem hane ekonomisine gereksiz bir yük olduğunu hem de insana zarar verdiğini belirtiyor. İnsanın hareketini sıfıra indirmeyi hedefleyen sözde kolaylaştırıcı fakat zihnen, bedenen köreltici bu aletlerin insanı çürüttüğünü ifade eden Canan, “Şehirde yaşayan insanlar böyle çöp malzemelerin içinde yaşamak zorunda kalıyorlar. Daha sonra bunları kırk yılda bir ancak ihtiyacımız olduğunda kullandığımızı fark ediyoruz” dedi.

İHTİYAÇMIŞ GİBİ GÖSTERİLİYOR

Canan şöyle devam etti: “Modern teknoloji pazarlaması bize ihtiyacımız olan şeyleri vermekten çok direk ihtiyaç yaratmaya yönelik çalışıyor. Yani bu alet edevatlar bize kaçınılmaz ihtiyaçlarımız olarak sunuluyor. Gerçekten ihtiyacımız var mı bunu düşünmeliyiz, bir şeyleri emek vererek yapmayı öğrenmeyi kabul etmeliyiz. İnsanlara bu aletlere çok ihtiyaçları varmış gibi gösterilerek satılıyor.

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Biz de para kazanmak için uğraşırken konforu rahatı alamayacağımız için bunları sağlayacak gereksiz alet edevatlarla para harcamaya başlıyoruz. Böylece insan üretici değil tüketici konumda oluyor. Ve bu insanı zamanla çürütüyor.”

HAYAT Dünyanın kaderini değiştiren icatlar