“Müzeler Konuşuyor” üç yıl sonra yeniden

İlk kez 1977’de vizyona giren Star Wars serisi aradan geçen 46 yılda büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Hayranların filme dair topladığı ve yaptığı objeler “Galaksinin Fanları Sergisi”nde bir araya geldi. Amerika ve Fransa’dan sonra Türkiye’ye uğrayan koleksiyon, içinde özel üretim malzemelerin de bulunduğu 600’den fazla eserle, dünyanın en geniş Star Wars sergisi.