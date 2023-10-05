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“Müzeler Konuşuyor” üç yıl sonra yeniden

İstanbul Modern’in 2012’den bu yana düzenlediği “Müzeler Konuşuyor” başlıklı söyleşi serisi üç yıl aradan sonra 6 Ekim’de İtalya ile başlıyor.

Halime Kirazlı
04:00 . 5/10/2023 Thursday
Yeni Şafak
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Arşiv

İtalya İstanbul Başkonsolosluğu desteği ve İtalyan Kültür Merkezi iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikte, İtalya’daki altı sanat kurumunun temsilcileri İstanbul’da meslektaşlarıyla sanatseverlerle bir araya gelecek. Serinin ilk konuşmacısı Castello di Rivoli Çağdaş Sanat Müzesi Direktörü Carolyn Christov-Bakargiev olacak. Etkinlikte, İtalya’daki müzelerin ve kültür-sanat kurumlarının bu alandaki özgün katkılarına, kurumların tarihlerine, organizasyon yapılarına ve gelecek stratejilerine ışık tutulacak. Etkinlikte Türkçe simultane çeviri yapılacak.


#müze
#İstanbul Modern
#söyleşi
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