NASA Güneş'i gülerken yakaladı

NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından yapılan paylaşımda, "Bugün, NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'i 'gülümserken' yakaladı. Ultraviyole ışığında görülen Güneş üzerindeki bu koyu lekeler, koronal delikler olarak bilinir ve hızlı güneş rüzgarının uzaya taştığı bölgelerdir” denildi.

Say cheese! 📸



Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31 — NASA Sun, Space & Scream 🎃 (@NASASun) October 26, 2022

Gülümseme göründüğü kadar dost canlısı değil

Gülümseyen figürü oluşturan koyu lekeler, güneş rüzgarının Güneş'ten kaçmasına olanak veren taçküre delikleri. Tahminler, bu rüzgarın Dünya'da bir güneş fırtınasını tetikleyebileceğine işaret etse de fırtınanın nispeten küçük olması bekleniyor.

Güneş fırtınası olabilir, radyo iletişimini çökertebilir

Güneş fırtınaları, Güneş'teki aktivitenin Dünya'da ciddi sorunlara neden olabileceğinden korkan uzmanlar için önemli bir endişe kaynağı. Aşırı güneş fırtınaları güç sistemlerini devre dışı bırakabilir, uzay araçlarını ve onlara bağlı navigasyon sistemlerini bozabilir ve radyo iletişimini çökertebilir.