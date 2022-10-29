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NASA Güneş'i gülerken yakaladı

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi, güneşin yüzeyinde 'gülümseme'ye benzeyen görüntüyü yakaladı.

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NASA Güneşi gülerken yakaladı
Foto: NASA.

NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından yapılan paylaşımda, "Bugün, NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'i 'gülümserken' yakaladı. Ultraviyole ışığında görülen Güneş üzerindeki bu koyu lekeler, koronal delikler olarak bilinir ve hızlı güneş rüzgarının uzaya taştığı bölgelerdir” denildi.

Gülümseme göründüğü kadar dost canlısı değil

Gülümseyen figürü oluşturan koyu lekeler, güneş rüzgarının Güneş'ten kaçmasına olanak veren taçküre delikleri. Tahminler, bu rüzgarın Dünya'da bir güneş fırtınasını tetikleyebileceğine işaret etse de fırtınanın nispeten küçük olması bekleniyor.

Güneş fırtınası olabilir, radyo iletişimini çökertebilir

Güneş fırtınaları, Güneş'teki aktivitenin Dünya'da ciddi sorunlara neden olabileceğinden korkan uzmanlar için önemli bir endişe kaynağı. Aşırı güneş fırtınaları güç sistemlerini devre dışı bırakabilir, uzay araçlarını ve onlara bağlı navigasyon sistemlerini bozabilir ve radyo iletişimini çökertebilir.

  • Fakat uzmanlar, yaklaşan aktivitenin sadece küçük bir güneş fırtınasına yol açacağını tahmin ediyor. Böyle bir fırtınada, güç şebekesinde zayıf dalgalanmalar olabilir, uydular ve kuzey ışıkları üzerinde küçük etkiler görülebilir.
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