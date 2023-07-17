Ne pahasına olursa olsun sandıkları terk etmediler

Ne pahasına olursa olsun görev yerlerini terk etmeyen sandık kurulu üyeleri, sandıkları korumanın vatani bir görev olduğunu belirtti. Sağmalcılar Ortaokulu’nda görev yapan kanser hastası Ayşe Ünal, “Vatanımızı her şeyden korumak için hasta bile olsam bu ülke için son nefesime kadar mücadele edeceğim” dedi.

HER ŞARTTA SANDIKLARI KORUDULAR





Her iki seçimde de görev yaptığını belirten Ünal, “Vatanımızı her şeyden korumak için hasta bile olsam bu ülke için son nefesime kadar mücadele edeceğim. Gidebileceğimiz başka bir memleketimiz yok o yüzden bu ülkeye sahip çıkmamız gerekiyor. Hasta olduğum için arkadaşlarım bana yardımcı oldular Allah razı olsun 15:00 gibi okulda çeteleye katıldım son dakikaya kadar orada kaldım. Ardından son seçimde kazandığımız belli olduktan sonra kutlamaya biraz katılabildim sağlık durumum el vermediği için evime geri dönmek zorunda kaldım. Bizim ülkemize olan sevdamız hiçbir zaman bitmez. Bu topraklarda hainlere, kalleşlere geçit yok. 15 Temmuz gecesi nasıl vatan sevgisiyle sokağa çıktıysam seçim günü de sandıkları o şuurla korudum. Bu ülke hepimizin ve birbirimize kenetleneceğiz” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’YE ÖMRÜMÜZÜ VERDİK”





Seçim günü Pendik Fuat Köprülü İlkokulu’nda okul sorumlusu olan Şennur Çelebi Turgut, “Annem Koah hastasıydı 20 gün boyunca yoğun bakımda kaldı, seçimden 4 gün önce de vefat etti. Rabbim rahmet eylesin, çok üzüldüm ama vatani görevimi de yerine getirmem gerekiyordu. Yoğun bakımda annemin yanında refakatçi olarak kaldığımda telefon üzerinden seçmenleri arayıp sandıklara davet ediyordum. Aynı zamanda seçim gününden birkaç gün önce de kızım scooterdan düşmüştü her yeri yaralanmıştı onunda tedavisini yaptık ve seçim günü eşim ve ben sandıklarda görev aldık. Bizim için bu vatan aşktır. Türkiye’ye ömrümüzü verdik biz ne olursa olsun sandıkları bırakmadık, vatani görevimiz dedik ve sabahtan akşama kadar orada görevimizi yerine getirdik” dedi.

HEM EŞİNE BAKTI HEM GÖREVİNİ YAPTI



